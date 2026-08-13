Nueva agresión a un médico en Sevilla: una paciente esparce heces en un centro de salud de Triana

Una paciente ha protagonizado un incidente en el Centro de Salud Amate Laffón, en Triana, después de esparcir una muestra de heces por una consulta, una actuación que el Sindicato Médico de Sevilla (SMA) ha denunciado como una nueva agresión a profesionales sanitarios. Este suceso ha llevado a activar el protocolo ante posibles riesgos biológicos.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la usuaria ha instado una consulta de atención inmediata sin mostrar signos clínicos de emergencia, exigiendo una serie de estudios y pruebas, entre ellas una extracción de heces que no había aportado en su momento para una analítica.

De esta manera, el médico agredido ha valorado que la paciente no presentaba un cuadro de urgencia y que dichas pruebas no podían realizarse de manera "inmediata", por lo que le ha indicado que fuera valorada por su médico de referencia en una consulta ordinaria.

La paciente esparció las heces por la consulta

Acto seguido, según el relato del sindicato, la usuaria ha abierto el bote que contenía las heces para la prueba y ha empezado a esparcirlas en la mesa de trabajo de la consulta, interrumpiendo la dinámica del centro y requiriendo labores de limpieza y desinfección.

Asimismo, el médico, ha asegurado el sindicato, va a proceder a denunciar el suceso por las vías oficiales, a la vez que el SMA ha comenzado el protocolo (P13) para alertar sobre los riesgos biológicos que conlleva el esparcimiento de heces en la consulta.

"Reclamamos tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia en los centros sanitarios y pedimos, una vez más, al Servicio Andaluz de Salud que tome medidas reales y eficaces para proteger a sus profesionales sanitarios", ha exigido el sindicato.

Nueva agresión en Utrera

Las agresiones a profesionales sanitarios en Sevilla no se limitan al episodio registrado en la capital. El Sindicato Médico de Sevilla (SMA) también denunció y condenó "de manera rotunda" este miércoles otros dos incidentes ocurridos recientemente en los municipios de Utrera y Pilas.

En el caso del Centro de Salud ‘Príncipe de Asturias’ de la localidad utrerana, una médica de familia "sufrió insultos y amenazas violentas" el pasado miércoles 5 de agosto. El suceso acaeció cuando al regresar a su consulta tras una urgencia, la profesional sanitaria se encontró a una paciente exigiendo atención inmediata.

La agresora, ha asegurado el sindicato, demandaba la prescripción de psicofármacos no pautados por sus médicos o recién despachados en oficinas de farmacia con su correspondiente receta. "Esta persona, que tiene antecedentes mostrando comportamientos agresivos en ocasiones anteriores, se encontraba golpeando de manera violenta la puerta y mesa de la consulta; escalando la situación a insultos y amenazas violentas", ha señalado. Tras estos hechos, la profesional sanitaria presentó denuncia a la Guardia Civil y se encuentra de baja por consecuencia de la agresión.

Otro caso en Pilas

Por otro lado, en el Centro de Salud de Pilas, dos médicos de urgencias, dos enfermeras y una celadora, que conformaban en el equipo de guardia en dicho centro sanitario, sufrieron amenazas y coacciones para realizar una cura programada fuera del horario establecido este martes 11 de agosto.

"Los hechos ocurrieron cuando un paciente llegó al servicio de Urgencias del Centro de Salud de Pilas exigiendo dicha cura. Al explicarle que no se trataba de una urgencia no demorable sino de una cura que había que programar para el día siguiente, comenzó a reaccionar de forma agresiva, alzando la voz, insultando y utilizando malos modos; y profiriendo amenazas a los profesionales sanitarios, llegando a levantar unas muletas en actitud violenta", ha indicado el sindicato.

Las dos enfermeras y las celadoras tuvieron que encerrarse en la consulta por seguridad, siendo atendidas posteriormente por sus compañeros ante sendos cuadros de ansiedad. Por su parte, los médicos de urgencias dieron parte al cargo intermedio, cumplimentado el CATI y denunciando los hechos a la Guardia Civil.