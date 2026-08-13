Polémica por los nuevos apartamentos turísticos de Sevilla Este: el PSOE rechaza que formen parte del proyecto de VPO junto a Fibes

El PSOE está en contra del proyecto de la promotora malagueña Lagoom Living en Sevilla, junto al Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes de Sevilla Este. Este desarrollo residencial, que ya está en construcción desde mediados de julio, se presentó como un plan para construir 691 viviendas protegidas de alquiler asequible y 152 alojamientos transitorios. Pero como adelantó El Correo de Andalucía la Gerencia de Urbanismo se encuentra aún tramitando la licencia que concederá la calificación ambiental para la "actividad de apartamentos turísticos" solicitada por la promotora. Para el grupo municipal socialista, que también haya alojamientos para turistas "cambia sustancialmente la naturaleza de la operación", aunque anteriormente ya rechazaba el proyecto completo.

Según el expediente al que ha tenido acceso este periódico, la Gerencia de Urbanismo concede la calificación ambiental solicitada por Distrito Z Re Developent SB III S.L para "la actividad de apartamentos turísticos", cuyo representante es el cofundador y CEO de la promotora malagueña Lagoom Living, encargada de impulsar el proyecto. Este paso será definitivo cuando sea aprobado próximamente en la Comisión Ejecutiva, a la vuelta del verano.

Lagoom Living vídeo promocional / Emvisesa

Realmente, dado que el suelo es terciario, el promotor estaba en su derecho de levantar alojamientos hoteleros o turísticos, pero en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, Junta de Andalucía y Gobierno de España, optó por ceder la gran parte del espacio para VPO. Fuentes municipales confirmaron la tramitación de esta licencia para apartamentos turísticos. Destacaron que sea una mínima parte de lo que podría haber habido -el suelo completo si el promotor hubiese querido- y que gracias a esa decisión y a la cooperación con Emvisesa se trata de un caso extraordinario en la ciudad que permitirá ganar VPO en suelo que no estaba contemplado para ese fin.

La promotora malaqueña Lagoom Living, por su parte, defiende que no habrá apartamentos turísticos. Prometen que los alojamientos transitorios no serán turísticos ni estos estarán incluidos aparte. Lagoom Living sostiene que la documentación del proyecto utiliza la categoría administrativa de "apartamentos turísticos" porque actualmente no existe una categoría específica en el plan general de Sevilla para los alojamientos de carácter transitorio. Esta clasificación administrativa es, por tanto, una cuestión vinculada exclusivamente al procedimiento de tramitación y no al uso o destino que Lagoom Living ha previsto para estos alojamientos. Lagoom Living transmite que el destino del proyecto está definido desde el inicio: se trata de alojamientos transitorios y no turísticos, destinados a personas que necesiten una solución habitacional temporal por circunstancias laborales o personales, durante un periodo máximo de un año.

Sin embargo, desde el PSOE la opinión es diferente y se sostiene que los 152 alojamientos transitorios se van a convertir en apartamentos turísticos y estos no representan un añadido. Por definición, los alojamientos transitorios suelen estar destinados a estancias cortas para estudio o trabajo, mientras que los apartamentos turísticos tienen una finalidad bastante clara, como su nombre indica. "Durante todo este tiempo se ha hablado de alojamientos transitorios, pero ahora comprobamos que estamos ante 152 apartamentos turísticos. Y eso cambia sustancialmente la naturaleza de la operación", ha señalado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón.

El PSOE asegura que Sevilla Este puede tener más problemas de movilidad por el nuevo barrio de Fibes

El grupo municipal socialista ha criticado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por "destinar suelo público junto a Fibes a una operación inmobiliaria que incluye 152 apartamentos turísticos, además de cerca de 700 viviendas protegidas en alquiler gestionadas por una empresa privada". Según Juan Tomás de Aragón, su grupo político ya advirtió hace meses de las dudas que generaba esta actuación y ha señalado que ahora se conoce un elemento especialmente relevante.

De Aragón ha advertido de que la incorporación de estos alojamientos turísticos puede tener un impacto directo sobre Sevilla Este, especialmente sobre la movilidad de una zona que ya soporta importantes problemas de tráfico. "Estamos hablando de un entorno ya muy tensionado en términos de movilidad al que se añade ahora una nueva actividad que generará todavía más desplazamientos", ha afirmado.

Viviendas de 45 metros cuadrados con alquileres de más de 500 euros al mes

El edil socialista ha planteado además dudas sobre las condiciones de las cerca de 700 viviendas protegidas previstas en el proyecto. Según ha explicado, se trata en muchos casos de viviendas de unos 45 metros cuadrados con alquileres superiores a los 500 euros mensuales, a los que habría que sumar garaje y trastero, lo que podría elevar el coste final hasta el entorno de los 750 euros.

"¿De verdad estamos hablando de viviendas pensadas para que una familia de Sevilla Este pueda construir su proyecto de vida?", se ha preguntado De Aragón, quien ha reclamado garantías para que estas viviendas mantengan su finalidad social y no terminen derivando en el futuro hacia otros usos.

El PSOE ha criticado igualmente el destino elegido para unos terrenos públicos que considera estratégicos para Sevilla Este: "Este suelo podía haberse utilizado para dar respuesta a algunas de las grandes carencias del distrito, desde equipamientos sanitarios hasta instalaciones deportivas y otros servicios públicos que llevan años reclamando los vecinos", ha indicado.

Para De Aragón, la actuación refleja "un modelo muy concreto" del Gobierno de Sanz: "Suelo público, gestión privada y negocio privado. Nosotros defendemos justamente lo contrario: vivienda pública de verdad, servicios públicos y una Sevilla Este pensada primero para quienes viven en ella". Por ello, el grupo socialista reclamará al Gobierno municipal transparencia sobre el conjunto de la operación, garantías sobre el carácter protegido de las viviendas y explicaciones sobre el impacto que los 152 apartamentos turísticos tendrán sobre la movilidad y los servicios de Sevilla Este.