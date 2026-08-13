La provincia de Sevilla suma ya 34 casos de fiebre del virus del Nilo: una tercera parte son graves

La provincia de Sevilla ha sumado tres casos nuevos de fiebre del virus del Nilo Occidental, un aumento que eleva la cifra total a 34 de los cuales una tercera parte (10) son graves y han derivado en enfermedades neuroinvasivas. Así se desprende del último informe difundido por la Consejería de Sanidad que sigue situando en Sevilla el único foco de toda Andalucía donde los mosquitos han contagiado la enfermedad a personas.

Los tres últimos casos positivos detectados en la provincia de Sevilla se han localizado en Aznalcázar que suma ya un total de cuatro y en Almensilla donde se ha detectado el segundo caso. De los tres nuevos, uno de ellos es grave.

De los 34 casos confirmados por la Consejería de Sanidad hasta el momento, 24 han presentado una enfermedad leve y diez han desarrollado enfermedad neuroinvasiva. En cuanto a su evolución clínica, desde el inicio del recuento se ha registrado un fallecimiento en Dos Hermanas,, una persona se ha curado sin secuelas y los otros 32 presentan una evolución provisional favorable.

Villamanrique de la Condesa continúa siendo el municipio con mayor número de positivos, con siete, seguido de La Puebla del Río y Coria del Río, con cinco cada uno; Dos Hermanas y Aznalcázar, con cuatro casos; y Palomares del Río, con tres. A ellos se suman dos casos en Almensilla y otros dos en Sevilla capital, mientras que Bollullos de la Mitación y Los Palacios y Villafranca han contabilizado un caso cada uno.

La Junta ha informado además de que se han realizado estudios de laboratorio para descartar la infección por virus del Nilo en 457 usuarios, así como el despistaje de arbovirosis en 119 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre se han llevado a cabo 3.039 determinaciones entre el 1 de junio y el 9 de agosto.

20 MUNICIPIOS ANDALUCES EN ÁREA DE ALERTA

En paralelo, actualmente son 20 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental. La última actualización incorpora a Los Palacios y Villafranca, mientras que ha finalizado la alerta que permanecía activa en Constantina. Por provincias, se encuentra en esta situación Salobreña, en Granada; Lopera, en Jaén; Fuengirola, Mijas --la zona de Las Lagunas-- y Málaga capital --en Campanillas--; y otros 15 municipios de la provincia de Sevilla.

En Sevilla permanecen en alerta Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

La declaración de un área en alerta implica intensificar las vigilancias entomológica, animal y humana, además de activar acciones de promoción comunitaria y reforzar la comunicación a la ciudadanía para fomentar las medidas de protección frente al virus. Los ayuntamientos deben también intensificar el control y tratamiento de los mosquitos transmisores.