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Roban en una residencia de ancianos de Los Palacios y gastan más de 8.000 euros con una tarjeta sustraída

La Guardia Civil identifica a tres personas por al menos cuatro robos con fuerza en una residencia de ancianos y numerosos delitos patrimoniales

Vídeo | La Guardia Civil detiene a los tres autores de numerosos delitos contra el patrimonio en Los Palacios y Villafranca

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La Guardia Civil detiene a los tres autores de numerosos delitos contra el patrimonio en Los Palacios y Villafranca / Guardia Civil

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El Correo

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La Guardia Civil ha detenido a tres personas por su presunta implicación en numerosos delitos contra el patrimonio cometidos durante los últimos meses en Los Palacios y Villafranca. Entre los hechos investigados figuran cuatro robos con fuerza en una residencia de personas mayores, donde los autores habrían sustraído pertenencias de los residentes.

La investigación comenzó después de que empresarios y comerciantes de la localidad denunciaran distintos robos. A partir de estas denuncias, el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios abrió varias líneas de investigación y tuvo conocimiento de otros cuatro hechos ocurridos en el interior de una residencia de mayores.

Según la Guardia Civil, los presuntos autores vulneraban las medidas de seguridad del centro y aprovechaban la ausencia de los residentes en sus habitaciones para entrar y llevarse objetos de valor.

Más de 8.000 euros gastados con una tarjeta robada

Entre las pertenencias sustraídas se encontraba la tarjeta de crédito de uno de los residentes. Su utilización posterior resultó clave para avanzar en la investigación.

Los sospechosos habrían utilizado la tarjeta de forma continuada en distintos puntos de la provincia de Sevilla para realizar compras por un importe superior a los 8.000 euros. El seguimiento de esas operaciones permitió a los agentes rastrear sus movimientos y avanzar en la identificación y localización de los presuntos responsables.

Las pesquisas, junto con la colaboración ciudadana, permitieron finalmente identificar a los tres investigados, que fueron detenidos durante un dispositivo desplegado por la Guardia Civil.

Dos de los detenidos ingresan en prisión

Tras pasar a disposición judicial, dos de los tres arrestados ingresaron inmediatamente en prisión por multirreincidencia, como presuntos autores de delitos de robo con fuerza.

La Guardia Civil considera esclarecidos, además de los cuatro robos cometidos en la residencia de mayores, numerosos delitos contra el patrimonio relacionados con establecimientos comerciales e industriales de Los Palacios y Villafranca.

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La investigación continúa abierta para determinar si los detenidos pueden estar relacionados con otros hechos ocurridos tanto en Los Palacios como en localidades cercanas.

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