La única playa fluvial de Sevilla está en San Nicolás del Puerto: 350 metros de piscina natural de agua cristalina a una hora de la capital

A pesar de lo que la mayoría de ciudadanos cree, Sevilla sí tiene playa. Una playa artificial, rodeada de vegetación, árboles y los mejores paisajes de Sierra Morena, pero playa al fin y al cabo. Se trata de la piscina natural de San Nicolás del Puerto, un enclave situado a 90 kilómetros de la capital hispalense que se ha convertido en uno de los lugares más frecuentados durante los meses de calor para darse un baño sin salir de la provincia.

Esta playa fluvial cuenta con una longitud de 350 metros y 40 metros de anchura, así como un máximo de dos metros de profundidad que permite que toda la ciudadanía pueda disfrutar de este enclave con seguridad y tranquilidad.

Arena, sombrillas y ambiente de playa en plena Sierra Morena

Además, la estampa que se observa al llegar a este enclave del municipio de San Nicolás del Puerto bien podría ser el de cualquier cala de la costa andaluza, con tumbonas y toallas en la arena, sombrillas, pelotas hinchables y colchonetas, lo que convierten este lugar sevillano en una de las playas artificiales más destacadas de Andalucía.

Playa de San Nicolás del Puerto, 350 metros de piscina natural de agua cristalina a una hora de la capital / Tripadvisor

Una playa que cuenta con medio siglo de historia al ser creada en 1974 aprovechando el paso del río Galindón por San Nicolás del Puerto a través de un sistema de compuertas y represas que permite controlar el caudal y mantener el nivel de la piscina natural.

El río Galindón y el sistema que mantiene la piscina natural

Así, la presa dosifica la cantidad de agua que atraviesa este tramo del río y hace posible que el espacio funcione como zona de baño durante el verano.

Asimismo, el fondo está recubierto de hormigón y el recinto se vacía y limpia de manera periódica para mantener sus aguas cristalinas junto al casco urbano del municipio.

Naturaleza, Puente de Piedra y chiringuitos junto al agua en Sevilla

Un enclave que, además, cuenta con una belleza natural única al estar rodeada de vegetación y arboledas propias de esta localidad situada a los pies de Sierra Morena.

Playa de San Nicolás del Puerto, 350 metros de piscina natural de agua cristalina a una hora de la capital / Tripadvisor

Junto al agua se encuentra también el conocido Puente de Piedra, levantado sobre el río Galindón y convertido en uno de los elementos más reconocibles del entorno.

Chiringuitos y bares en esta playa artificial de Sevilla

Para ofrecer una experiencia de playa completa en el interior de Sevilla, esta piscina natural dispone de chiringuitos y bares en los que completar la jornada con la gastronomía de la zona.

Y para facilitar la llegada de usuarios a este enclave localizado a una hora de la capital hispalense, la playa dispone de plazas de aparcamiento reguladas.

Cascadas y espacios naturales cerca de la playa artificial

Pero San Nicolás del Puerto no solo destaca por albergar esta piscina artificial, sino que se encuentra en una zona marcada por los espacios naturales al tener cerca de la localidad las famosas cascadas del Huéznar y el Cerro del Hierro, dos de los enclaves más emblemáticos de la provincia de Sevilla.

De igual modo, el paisaje que rodea la localidad está formado por bosques de encinas, alcornoques, castaños, pinos y olmos, lo que hace de esta localidad y su playa fluvial uno de los espacios naturales más hermosos y destacados de la Sierra Norte.

Cómo llegar a la playa de San Nicolás del Puerto

Para llegar desde Sevilla capital hay que tomar la autovía A-4 y utilizar la salida 506 en dirección a Carmona. Desde allí, el trayecto continúa por la carretera A-457 hasta alcanzar Lora del Río.

Playa de San Nicolás del Puerto, 350 metros de piscina natural de agua cristalina a una hora de la capital / Tripadvisor

Una vez en este municipio, hay que seguir por la A-455 hasta Constantina y después incorporarse a la SE-163, que conduce directamente hasta San Nicolás del Puerto y su playa fluvial.