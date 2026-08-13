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La festividad de la Virgen de los Reyes contará con un concierto de vísperas, 44 gallardetes y un repertorio de 17 marchas

La Banda Sinfónica Municipal ofrecerá el concierto de vísperas en la Plaza de San Francisco y acompañará la procesión del 15 de agosto con un repertorio de hasta 17 marchas

Gallardetes en el entorno de la Catedral.

Gallardetes en el entorno de la Catedral. / El Correo

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El Correo

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Sevilla

Los actos con motivo de la festividad de la Virgen de los Reyes en Sevilla, que se celebra este sábado 15 de agosto, incluirán la ornamentación del entorno de la Catedral, el tradicional concierto de vísperas de la Banda Sinfónica Municipal y el acompañamiento musical durante la procesión, según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla.

44 gallardetes alrededor de la Catedral

El recorrido procesional vuelve a estar decorado con los 44 gallardetes y 88 banderolas estrenados en 2024 y distribuidos en distintos mástiles alrededor de la Catedral. Están realizados en tejido azul pavo y muestran motivos vinculados a la Virgen de los Reyes y a Sevilla, como la jarra de azucenas de la Giralda, el monograma del Ave María y las leyendas «Regina Regum» y «Assumpta in caelum».

Avenida de la Constitución con gallardetes.

Avenida de la Constitución con gallardetes. / El Correo

La programación previa a la procesión incluye este viernes 14 de agosto, a las 21.30 horas, el concierto Talento andaluz en la Plaza de San Francisco. La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan, contará con los solistas sevillanos Leonardo Waflar, violinista de 16 años, y el clarinetista Wolfgang Puntas Robleda. El programa recoge obras de Mozart, Donato Lovreglio y Eduard Toldrá, además de arreglos y transcripciones de Antonio Domínguez Fernández y Antonio Moreno Pozo.

Hasta 17 marchas para la procesión del 15 de agosto

Para la salida procesional de la Virgen de los Reyes, la banda dispone de un repertorio de 17 marchas, aunque habitualmente se interpretan alrededor de doce dependiendo del desarrollo del recorrido. Entre las piezas previstas aparecen el Himno a la Virgen de los Reyes, Regina Regum, Virgen de los Reyes, Santa María de los Reyes y Virgen de los Reyes Coronada.

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Avenida de la Constitución.

Avenida de la Constitución. / El Correo

También se encuentran en el repertorio San Fernando, Marcha Triunfal, que cumple este año su 95 aniversario, además de composiciones como Santísimo Sacramento, Rey de Reyes, Glorias de Sevilla, El Corpus, Hiniesta Coronada o Consagración (Corpus Christi en Sevilla). La Banda Sinfónica Municipal estará acompañada durante la procesión por un grupo de cornetas y tambores de bandas de Sevilla.

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