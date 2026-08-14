Tráfico
Accidente en la AP-4 en Los Palacios: retenciones en ambos sentidos en plena operación salida
La DGT cataloga con nivel amarillo el accidente en la AP-4, que afecta a todos los carriles en dirección Cádiz y al arcén derecho hacia Sevilla
Un accidente en la AP-4 está complicando este viernes la circulación en ambos sentidos a la altura de Los Palacios y Villafranca, coincidiendo con el inicio de la operación salida del puente del 15 de agosto. Según informa la DGT, el siniestro se localiza en torno al kilómetro 31 y está provocando importantes retenciones, sobre todo, en sentido Cádiz, donde la incidencia se extiende entre los kilómetros 24 y 31 y afecta a todos los carriles.
Tal como detalla la DGT en su mapa de estado del tráfico, el incidente se ha catalogado con nivel amarillo de circulación. El mismo accidente también repercute en el sentido contrario, hacia Sevilla, donde permanece afectado el arcén derecho, también a la altura del kilómetro 31.
Este nuevo siniestro vial en la vía que une las provincias de Sevilla y Cádiz está dificultando bastante a todos aquellos que hayan decidido programar su salida para el inicio de las vacaciones este viernes, coincidiendo con la Operación Salida del 15 de agosto. Concretamente, según datos de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, se prevén unos 289.000 desplazamientos entre este viernes 14 y el domingo 16, sólo en la provincia de Sevilla.
La autopista de la AP-4 es uno de los puntos conflictivos marcados por la Dirección general de Tráfico para esta operación salida, junto a otras vías andaluzas como la A-4, A-45, A-49, A-66, A-92, y N-4.
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