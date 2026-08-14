Aemet avisa de una jornada de mucho calor en Sevilla: estas serán las horas más calurosas de este viernes

El calor vuelve a marcar la jornada en Sevilla este viernes 14 de agosto. La previsión por horas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) augura un día abrasador, con un ascenso rápido de las temperaturas a partir de media mañana y con cielos completamente despejados. El termómetro rozará los 40 grados, alcanzando su punto más alto durante la tarde, con 39 grados previstos entre las 16.00 y las 17.00 horas.

Además, desde las 13:00 y hasta las 21:00 horas, la Aemet mantiene activo el aviso naranja por altas temperaturas en toda la campiña sevillana. Aunque el calor empezará a apretar antes del mediodía, será entre las 14.00 y las 19.00 horas cuando las temperaturas se mantengan entre los 37 y los 39 grados.

El tiempo por horas en Sevilla: cuándo hará más calor

La mañana ha comenzado con valores relativamente suaves. A las 8.00 horas los termómetros marcaban los 23 grados, la temperatura más baja de la jornada diurna. A partir de ahí, el ascenso será rápido: se esperan 26 grados a las 9.00, 29 a las 10.00 y ya 32 grados a las 11.00 horas.

Al mediodía el calor será plenamente protagonista. La previsión sitúa el termómetro en 34 grados a las 12.00 horas y en 36 grados a las 13.00. Será a partir de las 14.00 horas cuando Sevilla entre en la franja más calurosa del viernes:

14.00 horas: 38 ºC

15.00 horas: 38 ºC

16.00 horas: 39 ºC

17.00 horas: 39 ºC

18.00 horas: 38 ºC

19.00 horas: 37 ºC

Por tanto, las 16.00 y las 17.00 horas serán las horas de más calor en Sevilla este viernes, con una máxima prevista de 39 grados. Además, la sensación térmica prácticamente coincidirá con la temperatura real durante esas horas.

El tiempo por horas en Sevilla capital este viernes, 14 de agosto / Aemet

El calor seguirá hasta bien entrada la tarde

Que pase el máximo no significará que refresque inmediatamente. A las 18.00 horas todavía se esperan 38 grados y a las 19.00 el termómetro seguirá en 37 grados.

El descenso será algo más evidente a partir de las 20.00 horas, cuando la temperatura bajará hasta los 35 grados. A las 21.00 serán todavía 33 grados, mientras que a las 22.00 se esperan 31 grados. Habrá que esperar hasta las 23.00 horas para volver a bajar de la barrera de los 30, con 29 grados previstos.

Además, el procentaje de humedad, durante toda la jornada, se situarán entre el 20 y 70%, lo que añadirá una sensación térmica más pesada y de bochorno en las horas más húmedas.

El viento ganará fuerza al final de la tarde

Otro elemento a tener en cuenta será el viento. Durante buena parte de la mañana será débil, pero ganará intensidad a partir de la tarde y soplará principalmente del suroeste.

A las 17.00 horas alcanzará unos 16 kilómetros por hora y subirá hasta los 22 km/h a las 19.00 horas, con rachas máximas previstas de hasta 37 km/h entre las 18.00 y las 19.00 horas. El viento se mantendrá relativamente intenso durante las últimas horas del día, aunque las temperaturas continuarán siendo elevadas.

En resumen, quienes quieran evitar las horas de más calor en Sevilla este viernes encontrarán las condiciones más adversas entre primera y última hora de la tarde. El tramo comprendido entre las 14.00 y las 19.00 horas concentrará los valores más altos, y el pico llegará entre las 16.00 y las 17.00 horas, con 39 grados.