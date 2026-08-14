Recomiendan cerrar ventanas y usar mascarillas en varios municipios de Sevilla por el humo del incendio de Niebla

El incendio de Niebla se inició hace ya ocho días. En todo este tiempo, el fuego ha arrasado más de 31.000 hectáreas, y aunque frenó su avance por Huelva, ahora las llamas continúan hacia la provincia de Sevilla, especialmente dentro de los términos municipales de El Castillo de las Guardas y de Aznalcóllar. Aunque las afectaciones van más allá de estas dos localidades: hasta Gerena, El Garrobo o Las Pajanosas está llegando el humo.

De hecho, la propia Agencia de Emergencias 112 de Andalucía ha lanzado este viernes una recomendación: "Si estás en Gerena, Las Pajanosas o El Garrobo o el humo llega a tu zona, cierra puertas y ventanas y limita las actividades al aire libre". "Si necesitas salir, utiliza mascarilla. Y presta especial atención a menores, personas mayores y personas con problemas respiratorios", aconsejan asimismo fuentes oficiales.

"El fuego sigue avanzando sin control"

"Como podéis ver a mi espalda, ya es muy visible desde nuestro término el incendio que afecta a Aznalcóllar. El fuego sigue avanzando sin control", afirmó en la noche del jueves María Tenorio, alcaldesa de Gerena. "Desde aquí hago un llamamiento a seguir las recomendaciones de los canales oficiales, de las autoridades sanitarias, sobre todo a las personas más vulnerables, porque la calidad del aire no es buena teniendo el humo tan cerca".

"Desde hace varios días he estado en contacto con los alcaldes de los municipios afectados por el fuego, así como con las autoridades de la Junta de Andalucía, de la Subdelegación del Gobierno de España en Sevilla, mostrándoles nuestro apoyo y poniendo a su disposición todos nuestros medios", detalló Tenorio en un vídeo en el que se ve de fondo la columna de humo y el color rojo de las llamas.

"Gerena actualmente no se encuentra en la corona del riesgo del incendio, por lo que no es necesaria nuestra presencia en el puesto de mando avanzado", aclaró la alcaldesa de este municipio sevillano. "Quiero reconocer la labor de los profesionales que están luchando contra este terrible incendio, que esperemos que pronto puedan controlar".

El humo llegará a Sevilla capital

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las columnas de humo del incendio forestal continúen llegando durante este viernes a Gerena. Así, según informa este organismo y recoge Europa Press, se espera un "pico de humo" a partir de las 19:00 o 20:00 y hasta aproximadamente las 00:00. A lo largo de la jornada predominará el viento de suroeste en niveles medios y altos, además de viento del oeste en superficie, una situación que conduciría el humo hacia el este, alcanzando incluso Sevilla capital y la Sierra Norte.