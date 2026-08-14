Alertan de una balsa de agua estancada en Huévar: "Va completamente en contra de las recomendaciones contra los mosquitos del Virus del Nilo"

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe ha informado de que "está trabajando contrarreloj" para eliminar lo que podría convertirse en un foco de proliferación de mosquitos. El actual equipo municipal, que llegó al poder por una moción de censura el pasado 24 de julio, señala a la exalcaldesa, María Eugenia Moreno, como responsable del problema.

Concretamente, se trata de una balsa de agua estancada situada en la urbanización Guadial, cuyas condiciones van “completamente en contra de las recomendaciones de los expertos para evitar que se acumulen mosquitos”, declaróel alcalde, Israel Álvarez.

La balsa, de grandes dimensiones, puede provocar que se den las condiciones favorables para que se desarrollen poblaciones de mosquitos, de modo que se están “estudiando todas las opciones para mitigar este problema”, ya sea con un soterramiento de urgencia o alguna medida excepcional.

La provincia de Sevilla ha sumado tres casos nuevos de fiebre del virus del Nilo Occidental, un aumento que eleva la cifra total a 34 de los cuales una tercera parte (10) son graves y han derivado en enfermedades neuroinvasivas. Así se desprende del último informe difundido por la Consejería de Sanidad que sigue situando en Sevilla el único foco de toda Andalucía donde los mosquitos han contagiado la enfermedad a personas. Desde el inicio del recuento se ha registrado un fallecimiento en Dos Hermanas,, una persona se ha curado sin secuelas y los otros 32 presentan una evolución provisional favorable. Actualmente son 20 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental

Petición a los vecinos de Húevar

Israel Álvarez ha lamentado que se trata de "otro problema que nos hemos encontrado", en esta ocasión con el agravante de ser "una cuestión de máxima urgencia, porque tiene que ver con la salud pública, que parece que tampoco le importaba muy poco a la anterior alcaldesa".

Por eso, ha dicho a las personas que viven cerca de la balsa que, "sin llegar a provocar alarma", mantengan las medidas personales de cuidado contra las picaduras de mosquitos, mientras se llega a una solución por parte de los técnicos municipales.

"Estamos preocupados y no queremos esperar a que el problema vaya a más, por lo que estamos actuando desde el primer momento y contactando ya con una empresa especializada que pueda valorar la situación y determinar la actuación más adecuada", explicó el alcalde. Añadió que es importante trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de la zona: “Estamos preocupados, sí, pero estamos ocupándonos del problema. Desde el Ayuntamiento estamos actuando y vamos a poner todos los medios que estén a nuestro alcance para resolver esta situación lo antes posible”.

Recomendaciones oficiales

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha pedido tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito.

Este recordatorio, que se puede consultar en la web oficial de la Consejería, adquiere especial importancia en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.

Así, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados…) porque atraen a los mosquitos.

Asimismo, anima a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.