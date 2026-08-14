Los bomberos salvan a un matrimonio y su hijo del incendio de su vivienda en el centro de Sevilla

Los Bomberos de Sevilla han salvado la vida a un matrimonio y su hijo del incendio de su vivienda. Según confirman fuentes oficiales, el fuego se declaró sobre las 15:10 del pasado jueves en un domicilio de la calle Guzmán el Bueno, en pleno casco histórico de la ciudad, adonde acudieron de inmediato los efectivos para sofocar las llamas. Gracias a la rápida intervención de estos profesionales, solo el joven necesitó asistencia sanitaria, tal como informan estas mismas voces.

Tal como se aprecian las imágenes a las que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, muchas de las estancias de la vivienda acabaron totalmente calcinadas. El salón, el pasillo, dos habitaciones o la entrada terminaron devastados por un fuego limitado por la ventilación y que alcanzó un alto número de calorías, según apuntan fuentes cercanas a los hechos a este medio. Asimismo, justo el cuarto en el que estaba el hijo, que se encontraba con la puerta cerrada, quedó intacto.

"El padre y la madre resultaron ilesos, solo el hijo de la familia necesitó traslado a centro hospitalario", detallan fuentes municipales. Y pese a la gravedad del suceso, "el incendio no ha comprometido la estructura del edificio", tal como aclaran desde el Ayuntamiento de Sevilla a este periódico.

Hace poco menos de un mes, los Bomberos de Sevilla acudieron también a sofocar el incendio de un inmueble situado en el número 37 de la calle Peral. En ese momento, dos personas estaban en el interior del piso, un varón y su madre, de unos 90 años, que tuvo ser evacuada por los servicios de emergencias sanitarias 061 por inhalación de humo. Una vez extinguidas las llamas, airearon el espacio afectado y liberaron la gran cantidad de humo que se había concentrado en el interior de la vivienda.