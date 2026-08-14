Culminada la reforma de los 10 kilómetros de la SE-20: nuevo asfalto y fin a los baches tras más de 30 años de espera

La SE-20 ya cuenta con pavimento totalmente renovado, poniendo así fin a los baches y otros daños que acumulaba durante décadas en el asfalto. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha culminado la reforma de la conocida como Ronda Supernorte, que arrancó en el mes de marzo. Esta arteria fundamental de la movilidad de la ciudad acumulaba más de tres décadas sin intervenciones integrales, y las grandes precipitaciones del pasado invierno agravaron su situación, impidiendo afrontar antes la obra, como estaba previsto.

La actuación se ha llevado a cabo en la totalidad de los 20 km (10km en cada sentido) de la SE-20, que ya tienen un asfaltado de primer nivel. "Hemos actuado sobre una carretera que llevaba desde 1992 necesitando una intervención integral y que hoy es responsabilidad del Ayuntamiento de Sevilla y así hemos cumplido. Nuestro objetivo es que los sevillanos ya puedan circular por estos 10,3 kilómetros en cada sentido con todas las garantías de seguridad y con un firme a la altura de lo que merece una ciudad como Sevilla", ha señalado el alcalde, José Luis Sanz, que ha visitado recientemente el resultado de los trabajos sobre el terreno.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita el resultado de la reforma de la SE-20 / Ayuntamiento de Sevilla

La SE-20, renovada desde el Estadio La Cartuja hasta la salida hacia la carretera A-8008

Los trabajos realizados se han producido en toda la extensión de la vía, desde el Estadio La Cartuja, en la salida de Carlos III, hasta salida hacia la carretera A-8008, de Sevilla a Brenes, incluida esta conexión, en dirección hacia la autovía A-4. La actuación ha contado con una inversión final de 5,8 millones de euros y se ha ejecutado por fases para garantizar la operatividad de la vía y minimizar las afecciones al tráfico.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita el resultado de la reforma de la SE-20 / Ayuntamiento de Sevilla

Una vez finalizados estos trabajos de repavimentación, se continuará con el embellecimiento de las medianas y las rotondas, con lo que se terminará de poner a punto la SE-20. Hasta ahora, se ha intervenido en lo más urgente, debido al deterioro generalizado que tenía el firme, que presentaba fracturas, socavones y cuarteamientos que afectaban a las condiciones de circulación.

"Esta inversión no es un simple asfaltado. Hemos reparado de manera integral una infraestructura fundamental para Sevilla. La seguridad vial es prioridad", ha proseguido analizando Sanz, que ha destacado también otros trabajos "en los más de 150 kilómetros de asfaltados renovados en toda la ciudad de Sevilla en tres años".

Una reforma de la SE-20 atascada durante décadas

La SE-20 lleva durante décadas a la espera de unas obras que se adjudicaron en noviembre de 2025 tras tener que hacer una segunda licitación por problemas con la primera empresa elegida, lo que también demoró su rehabilitación.

Los trabajos han incluido el reasfaltado completo del firme, mejoras de drenaje para evitar acumulaciones de agua, refuerzo de arcenes y medianas, o la instalación de iluminación moderna para aumentar la seguridad vial.

La propia Gerencia de Urbanismo reconocía abiertamente tras la adjudicación que el firme de la calzada presenta un mal estado generalizado, con numerosas fisuras y cuarteamientos por la intensa circulación de vehículos pesados y del propio envejecimiento de las mezclas. En varios tramos el deterioro afecta incluso a la capa intermedia del pavimento, con roderas, fisuras transversales y longitudinales y, varios deslizamientos.

Realmente, todo se remonta al 25 de mayo de 2023, cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento de Sevilla firmaron el acta de cesión al Consistorio de los más de 10 kilómetros de SE-20 conforme al convenio del 13 de marzo de 2023. Un año después, en septiembre de 2024, se produce la primera de las licitaciones, en la que Obras Públicas y Regadíos S.A fue la empresa elegida como adjudicataria, por un importe de adjudicación de 4.820.640,00 euros (IVA incluido).

Sin embargo, según el expediente de la Gerencia de Urbanismo consultado por este periódico, su gerente, Fernando Vázquez, mediante una resolución del 26 de mayo de 2025, inició el procedimiento de resolución del contrato "por causa imputable al contratista prevista". Realmente, Obras Públicas y Regadíos, S.A. entró en concurso de acreedores y no podía asumir estos trabajos de reforma tras aparecer en las investigaciones de la Guardia Civil sobre el caso Koldo.

Finalmente, en junio, el Ayuntamiento volvió a licitar la obra, que se adjudicó en noviembre a la constructora Martín Casillas por 5,8 millones de euros (IVA incluido) frente a los 6.345.568 euros de presupuesto base de la licitación.