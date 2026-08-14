José Luis Sanz vuelve a arremeter contra Óscar Puente y reclama la ampliación de Santa Justa, la SE-40 y el Puente del Centenario

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, están lejos de mejorar su relación e interlocución. El regidor hispalense ha vuelto a criticar la comunicación "insuficiente" que tiene con el Gobierno de España y la falta de actuaciones necesarias como la ampliación de la estación de Santa Justa, el aumento de efectivos de la Policía Nacional, o las obras de la SE-40 y el Puente del Centenario. Pero sobre todo ha centrado sus reclamaciones en Puente, de quien asegura que es "imposible" dialogar. También ha vuelto a catalogar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como el "más antisevillano de nuestra historia democrática".

El primer edil popular, en una entrevista concedida a Europa Press, ha vuelto a pedir una reunión con algún miembro del Ejecutivo. Para él, uno de los principales "problemas" de la ciudad es la "imposibilidad" de mantener un diálogo con el Gobierno central para abordar asuntos estratégicos. "Ni podemos hablar de infraestructuras con este Gobierno, ni de los policías nacionales que le faltan a esta ciudad, ni del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929", ha lamentado.

"Lo único que estoy pidiendo es que se reciba al alcalde de Sevilla. No al alcalde, sino a los sevillanos. Que se sienten con el alcalde de Sevilla para poner encima de la mesa qué inversiones hay previstas en los próximos años para la ciudad", ha señalado.

José Luis Sanz pide la ampliación de Santa Justa e impulsar las obras del Puente del Centenario

En concreto, el alcalde se centra en el proyecto de ampliación de la estación de Santa Justa, una incitativa que, a su juicio, debe priorizarse frente al desarrollo urbanístico de los suelos colindantes y cuya planificación requiere, según ha sostenido, una mejor conversación con el Ministerio de Transportes.

"Hoy ya no tiene sentido que sigamos hablando del desarrollo urbanístico que rodeará la estación sin acometer antes la ampliación que necesita Santa Justa. Lo primero es resolver esa ampliación para saber qué terrenos necesita y, a partir de ahí, recuperar un proyecto emblemático para esa zona de la ciudad", ha añadido al respecto.

Por ello, aprovechando las próximas elecciones generales, previstas para el próximo año, Sanz sostiene que, tanto si al Ejecutivo central "le queda un mes como un año", "lo único que va a hacer es gestionar su propia agonía". A su juicio, el Gobierno "no va a gestionar absolutamente nada más" y tampoco impulsará nuevas actuaciones en la SE-40 ni en las obras del Puente del Centenario. "Por eso, cuanto antes se vaya, mejor", ha concluido.