Las primeras paradas del tranvibús llegan a la calle Imagen: las obras avanzan a contrarreloj para terminar el recorrido hasta el Duque

El tranvibús llegará a la Plaza del Duque en octubre. Concretamente, un poco antes, el 28 de septiembre es la fecha marcada para que el recorrido de esta nueva línea de Tussam sea completo y atraviese la ciudad desde Sevilla Este hasta el centro. Para llegar a tiempo a ese punto límite, los trabajos ejecutados por la empresa Eiffage Infraestructuras S.A avanzan a contrarreloj, con apenas un mes y medio para finalizar (también están en juego fondos europeos). Uno de los progresos más importantes se puede observar en la instalación de las paradas que estarán ubicadas a lo largo del trayecto. Durante estos días, como ha podido comprobar este periódico, se están llevando a cabo las labores de montaje de las marquesinas en plena calle Imagen.

Algunas de estas nuevas paradas ya son visibles en los laterales de esta vía, tanto en la parte cercana a la Plaza de la Encarnación como en las inmediaciones de la calle Santa Ángela de la Cruz. También se puede observar ya cómo ha quedado el nuevo adoquinado de la calle Imagen, una operación que además de delimitar la plataforma de tránsito de los autobuses también ha permitido recuperar el sentido estético tradicional de este enclave histórico del centro.

Obras de montaje de una nueva parada del tranvibús en la calle Imagen, junto a las Setas / El Correo

Esta intervención incluye la colocación de una nueva solería en la zona norte de Imagen y la Plaza de San Pedro, mientras que en la zona de Escuelas Pías y su entorno de la Puerta Osario los últimos trabajos se han centrado en la instalación de la canalización de comunicaciones para conectar las paradas y para la instalación eléctrica de las mismas (paneles informativos, máquinas de recargas, etc.).

La nueva calle Imagen tendrá también cerca de 60 nuevos árboles y arbustos

Además de las marquesinas y la vía por la que pasará la línea TB1, el proyecto también contempla la plantación de cerca de 60 nuevos árboles y arbustos, que se suman a los ya existentes antes de la actuación. Se combinarán alcorques tradicionales con jardineras elevadas, además de vegetación arbustiva y nuevos parterres elevados, de aproximadamente 40 centímetros de altura. Bajo ellos se instalarán bancos y espacios de estancia.

Obras de montaje de una nueva parada del tranvibús en la calle Imagen, junto a las Setas / El Correo

El arbolado elegido será la sófora japónica piramidal, una especie especialmente adecuada para el entorno urbano por su porte, su capacidad para generar sombra y su adaptación a las condiciones climáticas de la ciudad. Según informó el Gobierno de José Luis Sanz, se logrará "aumentar las zonas de sombra, reducir el efecto isla de calor y crear espacios públicos más agradables y habitables para vecinos y visitantes, integrando la infraestructura del BTR con una mejora ambiental y paisajística del espacio público".

Para todas estas actuaciones, de momento el Ayuntamiento de Sevilla optó desde el miércoles 15 de julio por un corte parcial al tráfico de la calle Puñonrostro, en el Casco Histórico, con una duración estimada de un mes con motivo del avance de las obras del carril bus segregado para el sistema BTR. Es decir, justamente hasta estos días.

Seis paradas desde Santa Justa hasta la Plaza del Duque

La longitud del recorrido del tranvibús entre la estación de trenes de Santa Justa y la Plaza del Duque será aproximadamente de 2,01 kilómetros, con nueve andenes dispuestos en seis paradas: Plaza del Duque (2), Imagen (2), Ponce de León (2), José Laguillo (1), Amador de los Ríos (1) y Santa Justa (1). En Santa Justa, frente al último andén de la fase anterior, se construirá otro en la avenida José Laguillo, en el frontal de la estación. Será entonces donde comience este recorrido por los autobuses, que son de 0 emisiones, 18 m de longitud, y puertas a la derecha.

De estas nueve paradas, ocho de ellas tienen marquesina y una no, la que se sitúa frente al Corte Inglés, en Plaza del Duque. Las marquesinas tendrán el mismo diseño que las instaladas en la fase de Sevilla Este a Santa Justa y las instaladas en las paradas de tranvía en su tramo de Plaza Nueva y San Bernardo.

Esta nueva organización de las paradas también supondrá una nueva reubicación de marquesinas de otras líneas. Hasta siete se verán afectadas, más de 850.000 viajeros al mes. Algunas líneas cambiarán su destino, otras terminarán antes su ruta y una -la TB1- verá incrementado su itinerario. Entre las afectadas están la 11, 15, 16 y 20, que tendrán su nueva terminal en la Puerta Osario -antes terminaban su recorrido en Ponce de León-; la 14, que mueve su cabecera hasta la Alameda, y la 27, que acaba en el Prado de San Sebastián.

Además, el Ayuntamiento anunció que activará un sistema de videoviligancia también a partir del 28 de septiembre. Esta medida entrará en funcionamiento de nuevo en el entorno de la calle Puñonrostro para restringir la entrada y multar a los vehículos no autorizados, coincidiendo con la llegada del tranvibús a la Plaza del Duque.