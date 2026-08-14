Procesión de la Virgen de la Asunción de Cantillana 2026: horario, recorrido y todos los detalles del 15 de agosto

Cantillana volverá a vivir este 15 de agosto una de las noches más esperadas del año. Cuando den las nueve, las puertas de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción se abrirán para dar paso a la Virgen y comenzar una procesión que se prolongará durante casi nueve horas. Por delante quedarán un largo recorrido por la localidad, petaladas, cohetes, música y algunos de los momentos de mayor emoción de unas fiestas marcadas por siglos de devoción.

La localidad sevillana celebra este sábado la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María, jornada central de las fiestas dedicadas a la Titular de la parroquia, declaradas de interés turístico desde 2008 y que cada mes de agosto congregan a numerosos vecinos y devotos.

Los cultos se desarrollan del 14 al 23 de agosto, pero será este 15 de agosto cuando la programación alcance su punto culminante con la Función Principal y, ya por la noche, con la procesión de Nuestra Señora de la Asunción por las calles de Cantillana.

Horario de la procesión de la Virgen de la Asunción de Cantillana

La salida procesional está prevista a las 21.00 horas de este sábado 15 de agosto desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

A partir de ese momento comenzará un extenso recorrido por el municipio. La hora de regreso dependerá del propio desarrollo del cortejo, aunque la previsión es que la Virgen entre de nuevo en su templo en torno a las 05.30 horas del domingo, después de aproximadamente ocho horas y media en las calles.

Fiestas principales de Cantillana en honor de Nuestra Señora de la Asunción. / Cedida

En la apertura del cortejo participará la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Asunción de Jódar, mientras que tras el paso de la Virgen acompañará musicalmente la Banda de Música de Nuestra Señora de la Soledad de Cantillana.

El paso continuará un año más bajo el mando del capataz Antonio Santiago Muñoz, estrechamente vinculado desde hace años a esta procesión.

Recorrido de la Virgen de la Asunción de Cantillana 2026

Este es el itinerario completo de la procesión del 15 de agosto:

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Iglesia, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Cervantes, Pastora Solís, callejón de Josefa la del Caco, Castelar, Martín Rey, Juan Carlos I, Polvillo, Plaza del Llano, San Bartolomé, Nuestro Padre Jesús, Nuestra Señora del Consuelo, Real, Antonio Machado, Buenavista, Cantarranas, Casillas, Cuesta del Reloj, Plaza del Corazón de Jesús, Santísimo Cristo de la Misericordia, Iglesia y entrada en la parroquia.

Martín Rey, uno de los momentos más esperados de la procesión

Entre todos los puntos del recorrido hay uno marcado especialmente en el calendario asuncionista: la calle Martín Rey.

La llegada de la Virgen a este enclave está prevista en torno a la medianoche. Allí volverá a vivirse una de las estampas más características de la jornada, con la interpretación del Himno Asuncionista, una gran lluvia de pétalos y el lanzamiento de fuegos artificiales y cohetes.

Se trata de uno de los momentos de mayor intensidad de la procesión y uno de los lugares que tradicionalmente reúne a más personas para contemplar el paso de la Virgen.

La Hermandad ha animado además a los vecinos a engalanar las viviendas situadas en el itinerario con las tradicionales colgaduras, tapices, mantones y colchas. La invitación se extiende también a los devotos que residan en calles por las que no transcurra la procesión.

Función Principal a las 11.00 horas

La jornada del 15 de agosto comenzará mucho antes de la salida de la Virgen. Tras la tradicional misa de alba, uno de los principales cultos llegará a las 11.00 horas con la Función Principal.

La Eucaristía estará presidida por el párroco de Nuestra Señora de la Asunción, Manuel Valdivieso Valdivieso, mientras que la predicación correrá a cargo de Salvador Aguilera López, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, oficial de la Santa Sede y Capellán de Su Santidad.

La parte musical será interpretada por el Coro Polifónico de la Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción.

El centenario de ‘Plegaria a Nuestra Señora de la Asunción’

Las fiestas de 2026 tienen además un componente especialmente significativo. La Hermandad conmemora este año el centenario de la marcha ‘Plegaria a Nuestra Señora de la Asunción’, compuesta en 1926 por el músico sevillano Manuel López Farfán.

La efeméride se incorpora así a un mes de agosto en el que Cantillana vuelve a hacer de la devoción asuncionista uno de sus grandes elementos de identidad.

Entre las tradiciones que se mantienen figura también la de las niñas asuncionistas que venden papeletas para recaudar limosnas destinadas a los cultos de la corporación, una costumbre transmitida durante generaciones de madres a hijas y cuyo origen se remonta siglos atrás.

Cultos hasta el 23 de agosto y misa en Canal Sur

La celebración no terminará con la procesión del 15 de agosto. La Solemne Novena continuará hasta el domingo 23, cuando finalizarán los cultos que la Hermandad dedica a su Titular.

Ese domingo, Canal Sur retransmitirá a las 10.00 horas la Sagrada Eucaristía desde la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. La Hermandad ha invitado a las hermanas a asistir con mantilla negra y ha anunciado que quienes lo hagan dispondrán de un lugar reservado.

Además, los principales actos pueden seguirse a través del canal de YouTube de la Hermandad. Está prevista la retransmisión de la Solemne Novena entre el 14 y el 23 de agosto y, este 15 de agosto, tanto de la Función Principal como de la salida procesional.

Cantillana encara así las horas centrales de unas fiestas que cada agosto transforman la localidad. A las 21.00 horas volverán a abrirse las puertas de la parroquia y comenzará una de esas noches que en el municipio se cuentan de 15 de agosto en 15 de agosto.