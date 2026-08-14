El pueblo a 40 minutos de Sevilla con su propia piscina con toboganes acuáticos a 2 euros: los menores de 4 años entran gratis

Una piscina con entradas desde 2 euros con toboganes, atracciones y juegos de agua para los más pequeños. Este plan veraniego perfecto para realizar en familia es el que ofrece la localidad hispalense de El Coronil, situada a apenas 40 minutos de Sevilla, que cuenta con su propia piscina municipal con instalaciones de ocio acuático.

Este enclave abrió sus puertas el pasado 19 de junio y se mantendrá disponible hasta septiembre para que los usuarios puedan disfrutar de la temporada estival en sus refrescantes aguas.

Piscina olímpica, zona infantil y juegos de agua en El Coronil

Desde su apertura, vecinos y visitantes pueden acudir desde apenas 2 euros tanto a su piscina olímpica de grandes dimensiones como a su piscina infantil, diseñada para que los menores puedan bañarse con total seguridad.

Es en esta piscina infantil donde están instalados los distintos toboganes, juegos de agua, figuras y atracciones que han hecho de este enclave el favorito de las familias.

Césped, sombraje y precios de esta piscina de Sevilla

Además, el recinto cuenta con una amplia zona de césped y sombraje, lo que permite a los ciudadanos pasar un agradable y completo día al aire libre alejados del sofocante calor.

El precio de las entradas para entrar en la piscina municipal de El Coronil depende del día de la semana en el que se acuda al recinto. Así, los días laborables, el pase para los mayores de 16 años tiene un coste de 2,50 euros, mientras que para los menores de entre 4 y 16 años es de 2 euros.

Tarifas de fin de semana y entrada gratis para menores

Los sábados, domingos y festivos, los tickets se pueden adquirir por 5 euros en el caso de los mayores de 16 años y por 3,50 euros para los niños de entre 4 y 16 años.

Los menores con una edad inferior a los 4 años pueden entrar completamente gratis a esta piscina.

Abonos de temporada para empadronados

Y para quienes prefieran adquirir un abono de temporada para poder visitar la piscina durante todo el verano, deben abonar un precio distinto en función de si están empadronados o no.

En el caso de los empadronados, los abonos de temporada cuestan 35 euros para los mayores de 16 años y 25 euros para los menores de entre 4 y 15 años, pensionistas y mayores de 60 años.

Bonos familiares y tarifas para no empadronados

Además, dispone de una oferta familiar que ofrece un descuento del 10% al adquirir tres o más abonos dentro de la misma unidad familiar.

En el caso de los no empadronados, los mayores de 16 años deben abonar 120 euros y los menores de entre 4 y 15 años, los pensionistas y los mayores de 60 años, 80 euros.

Horario y normas de uso de la piscina de El Coronil

El horario para visitar esta piscina es de martes a viernes de 12.30 a 19.00 horas, y sábados y domingos de 12.00 a 19.00 horas, mientras que los lunes permanece cerrada por trabajos de mantenimiento.

Para disfrutar de esta piscina hay que respetar una serie de normativas, como la prohibición de entrar en la zona de baño con ropa o calzado de calle, tirar desperdicios o basura en la piscina, entrar con animales o envases de vidrio y cristal, así como el uso de colchonetas y flotadores grandes en la piscina.