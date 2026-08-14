Mapa Rancio
Rancio descubre el detalle de Sevilla que esconde una historia increíble y por una pirueta acaba en el Sevilla FC
Julio Muñoz Gijón vuelve una semana más con una de esas historias de Sevilla que están delante de nuestros ojos y casi nunca vemos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Vas por Sevilla, entras en una casa, miras para abajo y ves algo que ni te va ni te viene, pero escarbas y encuentras una historia increíble que nadie sabe. Eso es justo lo que hace esta semana Julio Muñoz Gijón, ‘Rancio’, a partir de unas pequeñas tapas con unas siglas que todavía pueden encontrarse en distintos puntos de la ciudad.
Lo que parece un detalle sin importancia termina abriendo una puerta a la Sevilla del siglo XIX, al agua que llegaba a las casas y a una historia con diferencias sociales, ingleses y una conexión final bastante inesperada con el Sevilla FC. Hasta ahí podemos contar: el resto, y sobre todo qué significan esas letras, está en el vídeo.
- Cuatro becerras desaparecen de una finca y aparecen marcadas con otro hierro en El Ronquillo
- Todo lo que debes saber para seguir el eclipse solar de 2026 en Sevilla: la mejor hora, dónde verlo, qué gafas usar y la previsión del tiempo
- El nuevo barrio de Sevilla Este junto a Fibes tendrá apartamentos turísticos: estarán al lado de las 700 VPO
- Las pérgolas de la Expo'92 se recuperarán para el nuevo centro de empleo y coworking de la antigua Algodonera de Alcosa
- El histórico Corral de las Flores del centro de Sevilla se transforma: 18 apartamentos protegidos para menores de 35 años por 292 euros al mes
- Polémica por los nuevos apartamentos turísticos de Sevilla Este: el PSOE rechaza que formen parte del proyecto de VPO junto a Fibes
- Investigan un homicidio en Camas tras hallar muerto de forma violenta a un hombre
- Sevilla cerrará dos parques esta semana para luchar contra el mosquito del virus del Nilo tras el aumento de casos