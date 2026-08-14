Rancio descubre el detalle de Sevilla que esconde una historia increíble y por una pirueta acaba en el Sevilla FC

Vas por Sevilla, entras en una casa, miras para abajo y ves algo que ni te va ni te viene, pero escarbas y encuentras una historia increíble que nadie sabe. Eso es justo lo que hace esta semana Julio Muñoz Gijón, ‘Rancio’, a partir de unas pequeñas tapas con unas siglas que todavía pueden encontrarse en distintos puntos de la ciudad.

Lo que parece un detalle sin importancia termina abriendo una puerta a la Sevilla del siglo XIX, al agua que llegaba a las casas y a una historia con diferencias sociales, ingleses y una conexión final bastante inesperada con el Sevilla FC. Hasta ahí podemos contar: el resto, y sobre todo qué significan esas letras, está en el vídeo.