Últimos días para solicitar las ayudas a la conciliación para los autónomos andaluces: hasta 7.200 euros por contrato

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ofrece una subvención en pro de la conciliación laboral con la vida personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras autónomas, y ayudar a facilitar el cuidado de los infantes menores de tres años y también las sustituciones por riesgo durante el periodo de embarazo o haber tenido un hijo. El plazo para solicitar estas ayudas, de hasta 7.200 euros, se mantendrá abierto hasta el próximo día 15 de septiembre de este año.

La convocatoria, publicada ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante resolución de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, moviliza ayudas que corresponden a dos de las líneas de subvenciones contempladas en la Orden de 5 de octubre de 2020. En total, estas actuaciones movilizan 500.000 euros.

En concreto, se trata de la línea 4, que tiene como objetivo la contratación por parte de las personas trabajadoras por cuenta propia con hijos menores de 3 años a su cargo de personas que trabajen en su actividad económica o profesional, bien sea por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o un acogimiento familiar permanente. En este caso, se contemplan ayudas económicas de hasta 6.000 euros por cada nueva contratación por cuenta ajena de una persona desempleada no ocupada e inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo, con una jornada de trabajo a tiempo completo y por un periodo de 12 meses en total.

Distintas ayudas según las condiciones

La cuantía asciende hasta los 7.200 euros cuando la persona contratada sea mujer, hombre menor de 30 años, persona con discapacidad reconocida en un grado igual o superior a un porcentaje del 33%, víctima de violencia de género o de terrorismo, también en una jornada de trabajo a tiempo completo y por un periodo, también, de 12 meses. Todas las cuantías se adaptarán de forma proporcional a la jornada resultante en los casos en los que la contratación sea a tiempo parcial, siendo la duración mínima de 20 horas semanales o el promedio correspondiente en cómputo anual.

En el mismo sentido, la línea 5 también trata de fomentar la conciliación entre la vida familiar y personal subvencionando del mismo modo contrataciones, aunque en este caso para la sustitución en los supuestos de riesgo durante el embarazo, así como en los periodos de descanso por nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar. Serán subvencionables las contrataciones realizadas a partir de la entrada en vigor de la convocatoria, así como las formalizadas en los 12 meses anteriores, y hasta la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Para los contratos de interinidad a jornada completa formalizados por las trabajadoras autónomas en los supuestos de riesgo durante el embarazo se establece una subvención de 3.200 euros, por un período máximo de ocho meses. Si se trata de un contrato de interinidad a jornada completa en el periodo de descanso por motivos de nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar, se contemplan ayudas de 1.700 euros por un período de 16 semanas, aunque hay supuestos en los que pueden alcanzar los 1.900 euros por un período de 18 semanas.

Las cuantías anteriores se incrementarían en un 50% cuando las contrataciones correspondan a personas desempleadas no ocupadas e inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo, en los casos de ser mujeres, hombres menores de 30 años, personas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33%, víctima de violencia de género o víctima de terrorismo. Además, las cantidades se adaptarán proporcionalmente a la jornada de trabajo cuando el contrato sea a tiempo parcial, siendo la duración mínima de 20 horas semanales o su promedio en cómputo anual. Igualmente, se disminuirá el importe de la subvención de forma proporcional al período de contratación en el supuesto de que sea inferior al máximo establecido.

Cómo solicitar la ayuda

Todas las solicitudes y la documentación necesaria deberán presentarse única y exclusivamente de forma telemática a través de los modelos normalizados disponibles en la Oficina Virtual de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través de las direcciones https://lajunta.es/5rseh y https://lajunta.es/5rsei, o bien a través del Catálogo de Procedimientos y Servicios. Deberán dirigirse a la persona titular de la respectiva Delegación Territorial, atendiendo a la provincia en la que la persona solicitante tenga su domicilio fiscal.