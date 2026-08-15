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El avance de las obras en Pagés del Corro y en Triana
El Ayuntamiento de Sevilla comienza este lunes la cuarta y última fase de las obras de Pagés del Corro. Estas obras tendrán lugar en el tramo comprendido entre el número 90B y el paso de peatones situado antes de la intersección con la calle San Jacinto.
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