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La Diputación de Sevilla consolida su estatategia de cooperación internacional y lanza 1,5 millones en ayudas para proyectos frente los recortes de los pactos entre PP y Vox

La institución provincial abre su convocatoria para las ONG y para las entidades locales en un año marcado por la renuncia del Ayuntamiento de Sevilla y por el pacto entre PP y Vox en Andalucía que recoge la "reducción progresiva hasta su supresión" de esta línea de trabajo

Recogidas de ayudas para el terremoto de Venezuela

Recogidas de ayudas para el terremoto de Venezuela / AXEL ALVAREZ

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Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

La Diputación Provincial de Sevilla lanzó en 2025 su mayor convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación internacional gracias al uso de los remanentes. En total, consiguió sumar 1,5 millones de euros. Para este 2026 ha renovado este compromiso y ha lanzado este mes de agosto las dos convocatorias de ayudas destinadas a ONG y entidades locales por el mismo importe que alcanzó el pasado año. A este volumen de ayudas hay que añadir otros 600.000 euros en iniciativas concretas vinculadas a emergencias y a la educación al desarrollo. En total, por tanto, 2,1 millones de euros a través de distintas líneas.

Estas cifras cobran especial relevancia este año ante el impacto de los acuerdos firmados entre PP y Vox que han recortado o directamente enterrado la cooperación internacional. En el Ayuntamiento de Sevilla, con convocatorias que llegaron a rozar los 2 millones de euros, este año se han suprimido por completo. Por primera vez en varios ejercicios no saldrá ninguna convocatoria para financiar proyectos lo que ha dejado en una situación muy delicada a las ONG. A esto se añade que el pacto de gobierno recién suscrito para el gobierno andaluz por PP y Vox establece entre sus puntos "la reducción hasta su eliminación de subvenciones o ayudas públicas que no contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de los andaluces con especial atención a la cooperación internacional".

"Nosotros vamos a mantener nuestro compromiso con la cooperación internacional y con las ONG y seguiremos avanzando en la medida de lo posible", explica el diputado provincial de cooperación internacional, Francisco Toajas. La institución provincial se queda ahora como uno de los principales sustentos de las ONG y ha mantenido el nivel presupuestario de 2025. "No hemos podido incrementar la convocatoria porque en estos momentos no había margen ni económico ni de tiempo, porque ya íbamos justos", resume el diputado. De hecho, la convocatoria se ha aprobado más tarde de lo previsto (que era en el mes de julio) lo que obligará a acelerar todos los trámites para que se culminen antes de fin de año: "Ha sido un problema administrativo por un cambio normativo que hemos resuelto y en cuanto se ha podido se han publicado las bases". Desde el 14 de agosto ya se pueden presentar proyectos.

Distintas líneas de convocatorias

El presupuesto de cooperación internacional de la Diputación Provincial de Sevilla, presidida por Javier Fernández, tiene como eje principal una doble convocatoria de ayudas que se ha publicado el 13 de agosto. Por un lado, 1,1 millones de euros para proyectos de ONG que se desarrollen en países en vías de desarrollo que se reparten en régimen de concurrencia competitiva. De estos 641.116 se pueden destinar a gastos corrientes mientras que 503.734 euros están reservados para inversiones. Las iniciativas se pueden presentar hasta mediados de septiembre.

Por otro lado, la Diputación Provincial ha aprobado un presupuesto de 430.000 euros destinados a cofinanciar iniciativas o programas que se impulsen desde entidades locales, mancomunidades y consorcios de la provincia en países en vías de desarrollo. De este dinero, 299.020 se pueden emplear para gastos de carácter corriente mientras que 131.580 euros deben centrarse en inversiones.

En total, entre las dos convocatorias suman 1,5 millones de euros que se adjudican por procesos de libre concurrencia y que estaban previstos en los presupuestos de 2026. La cuantía es la misma que en 2025 aunque el pasado ejercicio se incrementó a través de los remanentes y en esta ocasión se ha consolidado a través del propio presupuesto.

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Así, en esta ocasión la Diputación ha aprovechado una parte de los remanentes de tesorería disponibles para poner en marcha distintos programas vinculados a las emergencias. De esta forma, están en marcha 150.000 euros para escuelas en Palestina; 100.000 euros para una acción dirigida a menores en Cuba; 100.000 de apoyo a la tragedia del terremoto de Venezuela y otros 250.000 para un programa puesto en marcha a través de la Famsi.

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