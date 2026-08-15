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Patrimonio

Arrancan los trabajos previos de la segunda fase de las obras de la Fábrica de Artillería para convertir sus salas en espacios de uso cultural y divulgativo

El Ayuntamiento de Sevilla adjudica el contrato por casi 220.000 euros que se centra en la Fundición Mayor, en la Menor y en el Taller de Herramientas

Imagen interior de la Fábrica de Artillería.

Imagen interior de la Fábrica de Artillería. / Rafa Aranda

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Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

Siete meses después de que se anunciara una nueva fase de rehabilitación de la Fábrica de Artillería -una de las prioridades marcadas para el presente año por el Gobierno municipal-, el proyecto ha sido finalmente adjudicado. En este caso, se trata de la redacción del proyecto básico y de ejecución de la segunda fase de rehabilitación de la Fundición Mayor, la Fundición Menor y el Taller de Herramientas.

La licitación salió en enero por un importe de algo más de 244.000 euros, aunque ha sido adjudicado finalmente por casi 220.000 a Reina&Asociados Estudio de Arquitectura. El plazo de ejecución es de 32 meses. Este contrato avanza en la recuperación integral del espacio, sobre todo con trabajos para la conservación y restauración de elementos estructurales y arquitectónicos, y la adaptación de estos espacios como foro y espacio polivalente para actividades culturales, expositivas, divulgativas y de encuentro ciudadano.

"Los objetivos de la intervención buscan, a partir del Anteproyecto redactado por la Gerencia de Urbanismo, la potenciación de los valores arquitectónicos del edificio y la obtención de un espacio de estancia, de relación y disfrute relajado para el ciudadano y también versátil, capaz de albergar actividades con un marcado carácter cultural, expositivo, divulgativo, de espacio de debate. Ello, con independencia de otros coadyuvantes a estos, como podrían ser la realización de foros, muestras expositivas, seminarios, etc.", señala el pliego.

De la instalación de aseos a la adaptación museística

Entre las cuestiones a cumplir que incluye el documento, se encuentra la ejecución de obras de conservación; la restauración de las estructuras verticales de los edificios, de las carpinterías y herrajes exteriores, y de los elementos metálicos de zócalos y pavimentación preexistentes; el análisis de los espacios, dependencias y sectores existentes, de sus características actuales y de sus potencialidades futuras, persiguiendo la optimización de los mismos para conseguir los objetivos como equipamiento público o la adaptación de las naves de la Fundición Antigua para la implantación del Centro de Interpretación de la Real Fábrica de Artillería.

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A ello se suma la concreción de locales para servicios, instalaciones, aseos, almacenes y oficinas vinculados al uso expositivo y otros de pública concurrencia; la ejecución de los tratamientos y revestimientos de paramentos y suelos de los diferentes espacios; la solución a los problemas de accesibilidad y evacuación contraincendios en el interior y hacia el exterior de los edificios; la urbanización del patio colindante, garantizando la recogida y conducción de las aguas pluviales; la dotación de servicios y suministros de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad, iluminación ordinaria, monumental y de emergencia, eficiencia energética, instalaciones contraincendios, de vigilancia y seguridad, voz/datos, acondicionamiento de aire e higrometría y de equipamientos audiovisuales y de infraestructura expositiva básica, así como del mobiliario necesario para los usos previstos.

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