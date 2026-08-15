Sevilla
Muere una mujer de 79 años atropellada por un autobús en San Jerónimo
La mujer se encontraba esperando a un coche en una glorieta cuando el autobús, que no era de Tussam, ha acabado con su vida
Una mujer de 79 años ha fallecido este sábado por la mañana tras haber sufrido un atropello por parte de un autobús en la avenida Medina y Galnares del barrio de San Jerónimo de Sevilla.
Según ha podido confirmar El Correo de Andalucía, la señora estaba esperando a alguien en la Glorieta Rugby San Jerónimo y en el momento de subirse al coche ha sido cuando un autobús, que no era de Tussam, sino del consorcio, la ha atropellado.
El accidente ha sucedido a las 7.16 horas de este sábado, y al lugar de los hechos se han desplazado tanto Policía Local como servicios sanitarios para atender a la víctima e investigar lo sucedido. De momento, se desconocen las causas del atropello.
Además, se ha cortado el tráfico en en la avenida Medina Y Galnares a la altura de la Glorieta Rugby San Jerónimo en sentido salida por el accidente, obligando a los vehículos a tomar rutas alternativas hasta recuperar la normalidad en la zona.
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