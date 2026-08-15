Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto en GranadaConsejos en caso de terremotoNoche de tensión en GranadaDANA lluvias AndalucíaIncendio Niebla actualizaciónRecomendaciones incendio NieblaMapa tiempo real incendio NieblaPrevia Sevilla FCPrevia Real BetisObras Fábrica ArtilleríaPlaya Huelva cerveza
instagramlinkedin

Sevilla

Un herido de bala tras un tiroteo en Barqueta la madrugada de este sábado

La Policía Nacional investiga un tiroteo ocurrido en los alrededores de Barqueta, que se ha saldado con un herido por un disparo en la pierna

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional en una imagen de archivo. Un varón ha resultado herido de bala en un tiroteo en Barqueta.

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional en una imagen de archivo. Un varón ha resultado herido de bala en un tiroteo en Barqueta. / POLICÍA NACIONAL / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

Un varón ha resultado herido por el impacto de una bala tras un tiroteo que ha tenido lugar durante la madrugada de este viernes al sábado en la zona de la Barqueta, en la Isla de la Cartuja de Sevilla.

Según confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía, este tiroteo se ha producido pasando el puente de la Barqueta, en los alrededores de Isla Mágica y la discoteca ROSSO.

Noticias relacionadas y más

La bala habría impactado en la pierna de este varón, que es el único herido que ha trascendido hasta el momento, y el caso ya está en manos de la Policía Nacional, que se encuentra investigando lo sucedido esta pasada noche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro becerras desaparecen de una finca y aparecen marcadas con otro hierro en El Ronquillo
  2. Todo lo que debes saber para seguir el eclipse solar de 2026 en Sevilla: la mejor hora, dónde verlo, qué gafas usar y la previsión del tiempo
  3. Las primeras paradas del tranvibús llegan a la calle Imagen: las obras avanzan a contrarreloj para terminar el recorrido hasta el Duque
  4. El nuevo barrio de Sevilla Este junto a Fibes tendrá apartamentos turísticos: estarán al lado de las 700 VPO
  5. El pueblo a 40 minutos de Sevilla con su propia piscina con toboganes acuáticos a 2 euros: los menores de 4 años entran gratis
  6. Las pérgolas de la Expo'92 se recuperarán para el nuevo centro de empleo y coworking de la antigua Algodonera de Alcosa
  7. Culminada la reforma de los 10 kilómetros de la SE-20: nuevo asfalto y fin a los baches tras más de 30 años de espera
  8. El histórico Corral de las Flores del centro de Sevilla se transforma: 18 apartamentos protegidos para menores de 35 años por 292 euros al mes

La cuarta fase de la transformación de la calle Pagés del Corro arranca el lunes: este último tramo se alargará hasta 2027

La cuarta fase de la transformación de la calle Pagés del Corro arranca el lunes: este último tramo se alargará hasta 2027

El avance de las obras en Pagés del Corro y en Triana

Los sorteos de la ONCE reparten más de dos millones de euros entre cinco provincias andaluzas

Los sorteos de la ONCE reparten más de dos millones de euros entre cinco provincias andaluzas

El incendio de Niebla mantiene diez carreteras cortadas por la DGT este sábado en las provincias de Huelva y Sevilla

El incendio de Niebla mantiene diez carreteras cortadas por la DGT este sábado en las provincias de Huelva y Sevilla

La Universidad de Sevilla encadena tres años entre las 500 mejores del mundo en el ranking de Shanghái

La Universidad de Sevilla encadena tres años entre las 500 mejores del mundo en el ranking de Shanghái

Un herido de bala tras un tiroteo en Barqueta la madrugada de este sábado

Un herido de bala tras un tiroteo en Barqueta la madrugada de este sábado

Sevilla vuelve a amanecer antes de tiempo: los fieles dan gloria a su Virgen en sus 80 años como patrona

Sevilla vuelve a amanecer antes de tiempo: los fieles dan gloria a su Virgen en sus 80 años como patrona

Estas son las zonas de Sevilla capital y la provincia donde más se ha sentido el terremoto de Granada

Estas son las zonas de Sevilla capital y la provincia donde más se ha sentido el terremoto de Granada
Tracking Pixel Contents