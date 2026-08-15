Un herido de bala tras un tiroteo en Barqueta la madrugada de este sábado

Un varón ha resultado herido por el impacto de una bala tras un tiroteo que ha tenido lugar durante la madrugada de este viernes al sábado en la zona de la Barqueta, en la Isla de la Cartuja de Sevilla.

Según confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía, este tiroteo se ha producido pasando el puente de la Barqueta, en los alrededores de Isla Mágica y la discoteca ROSSO.

La bala habría impactado en la pierna de este varón, que es el único herido que ha trascendido hasta el momento, y el caso ya está en manos de la Policía Nacional, que se encuentra investigando lo sucedido esta pasada noche.