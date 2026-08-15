La cuarta fase de la transformación de la calle Pagés del Corro arranca el lunes: este último tramo se alargará hasta 2027

Las obras de reforma de la calle Pagés del Corro, una de las vías más transitadas e importantes de Triana, entran en su recta final. Este próximo lunes 17 de agosto arranca la cuarta y última fase de los trabajos que está llevando a cabo Emasesa desde hace un año prácticamente. Se trata de una de las intervenciones más importantes de la empresa de su historia en Sevilla capital, consistente en la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, además del pavimento y reorganización de aparcamientos y arbolado.

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este sábado que desde el lunes se empezarán a aplicar nuevos cortes de tráfico, concretamente en el tramo comprendido entre el número 90B y el paso de peatones que está justo antes de la intersección con la calle San Jacinto, enfrente de la parroquia. Por lo tanto, serán muchos los comercios que volverán a verse afectados, como ya les ha estado pasando a otros en la extensión hasta la avenida República Argentina.

La primera fase ya está terminada y la cuarta llegará hasta enero de 2027

La actuación que arrancará este 17 de agosto, según la información difundida por el Gobierno de José Luis Sanz, se extenderá hasta el 29 de enero de 2027. Así, esta cuarta fase, con una duración estimada de seis meses, pondrá el broche final al plan de renovación de redes desarrollado por Emasesa en la calle Pagés del Corro.

El delegado de Urbanismo y de Emasesa, Juan De la Rosa, ha señalado que las obras "avanzan a buen ritmo y encaran ya sus últimas fases, que serán más cortas que las dos anteriores". De hecho, el concejal del PP ha explicado que "en Pagés del Corro ya se pueden ver los cambios que está experimentando la calle, con la primera fase ya completamente terminada".

Como sucedió en las fases anteriores, serán muchos los vecinos y comerciantes que pedirán ayudas y medidas que reduzcan las afecciones en su día a día. Juan de la Rosa ha pedido sus "disculpas por las molestias ocasionadas por los trabajos" y ha querido "agradecer su comprensión durante el tiempo que queda de ejecución de los mismos".

En qué consiste la obra de transformación de la calle Pagés del Corro

Las obras de Emasesa en la calle Pagés del Corro, realizadas en coordinación con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, cuentan con una inversión de 7.779.376 euros y tienen como finalidad la mejora del servicio de abastecimiento de agua con el aumento de la presión y el caudal y del servicio de saneamiento con el incremento de la capacidad de captación de pluviales, de evacuación y de eliminación de fugas.

La actuación permitirá mejorar el rendimiento hidráulico de las infraestructuras de agua potable y saneamiento de la zona, reforzando la calidad y fiabilidad del servicio. Además, estos trabajos contemplan la instalación de una red de baldeo.

Y como está sucediendo en el resto de la ciudad, aprovechando esta intervención, también se está ejecutando la renovación del pavimento, con acerados más anchos para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de accesibilidad, así como la redistribución de aparcamientos y alcorques y el incremento del arbolado con la plantación de 95 nuevos árboles.

Otras obras hechas en Triana: aparcamientos, VPO y plazas

Además de la obra de Pagés del Corro, el delegado del Distrito Triana, Manuel Alés, ha repasado este sábado otras obras en realizadas o en ejecución.

Ha destacado la intervención en la calle Juan Díaz de Solís y en el entorno de la Parroquia de San Joaquín. También, en la Avenida Rubén Darío, se ha ampliado el acerado. O nuevas plazas de aparcamiento, la reurbanización y obra de accesibilidad de la calle San Vicente de Paul, mejoras en todos los colegios de Triana, la renovación de la calle Castilla recuperando el adoquín de Gerena, así como nuevas sombras en los parques infantiles.

Alés ha añadido viviendas protegidas en Manuel Arellano, el acceso a San Vicente de Paul desde Ronda de Triana, el acceso a la Avenida de Coria desde el Charco de la Pava y próximamente, el acceso a Rubén Darío desde el Muro de Defensa. Además, el solar de Monte Pirolo se convertirá en un gran parking para residentes y rotatorios, y se están mejorando zonas infantiles y de ocio.