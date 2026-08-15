Los sorteos de la ONCE reparten más de dos millones de euros entre cinco provincias andaluzas

Los sorteos de la ONCE celebrados este pasado viernes han llevado una lluvia de premios a Andalucía, donde han repartido más de dos millones de euros entre cinco provincias de la comunidad.

Así, según ha informado la ONCE en un comunicado, Córdoba fue la más afortunada con 800.000 euros repartidos a partes iguales entre la capital y el municipio de Montilla.

Córdoba lidera el reparto de premios de la ONCE

La siguió Cádiz, que fue premiada con 400.000 euros en Barbate y otros 200.000 en Jerez de la Frontera, mientras que el mismo sorteo dejó 320.000 euros en El Ejido (Almería).

También fue afortunada Andalucía el sorteo del viernes del Eurojackpot, que dejó premios de 162.000 euros en Morón de la Frontera (Sevilla) y Jaén.

En la capital cordobesa, José Antonio Sánchez, afiliado y vendedor desde 1999, ha llevado la suerte a su punto de venta en el Centro Comercial Arcángel. "Acabo de llegar a este sitio y se ve que da suerte, espero que sea una señal de algo más", ha explicado el vendedor, que hasta entonces había desarrollado su labor en la localidad cordobesa Aguilar de la Frontera.

"Aquí hay un vaivén de gente constante... pero yo sigo sintiéndome querido y ahora seguro que más", ha bromeado. "Estoy muy contento de esta noticia, estoy deseando compartirla", ha concluido.

Montilla y Barbate celebran la fortuna

En Montilla, por su parte, el encargado fue José Córdoba, vendedor de la ONCE desde 2023. El premio es un rayo de esperanza en medio de una mala racha para el vendedor, que perdió a su hermano, Juan Miguel, hace poco, y al que le atribuye el premio: "Ya creía que tenía el sato. Estoy muy contento de repartir alegría por fin, de ver un poquito de luz", ha dicho. "Es una noticia muy buena para mí, pero todavía mejor para los clientes. Estoy deseando ir con ellos", ha concluido.

En Barbate, José Guirola, vendedor de la ONCE desde 2023, llevó la suerte a la avenida de Andalucía del municipio jandeño, en la esquina del bar Mediterráneo. "Qué arte hijo --se ha dicho a sí mismo-. Me alegro por la gente, yo tenía una ilusión grandísima por dar un premio grande, todos los días voy a trabajar con esa ilusión", ha agregado y ha recordado que el día anterior otra compañera, María Ángeles Pérez, dio también otro cupón premiado con 35.000 euros en la localidad.

"Lo que más me gusta de mi trabajo es el trato que le doy a la gente y el trato que me dan a mí, y lo bien que se ha portado la ONCE conmigo", ha señalado tras recordar que está trasplantado de riñón y operado de la espalda.

"A mí me ha cambiado la vida la ONCE" afirma orgulloso. Antes fue pintor, cortador de atún y futbolista frustrado, asegura, portero en equipos de Barbate, Chiclana, Rota, Conil o Vejer de la Frontera. "A ver si a hora doy también hoy el Extra de Verano", ha concluido.

Doble premio de la ONCE en Jerez

En Jerez, por su parte, hubo premio por partida doble. A José Manuel Carmona, vendedor desde 2023, la noticia la sorprendió ya de vacaciones. "Estoy que no me lo creo, parece que dejé un regalito antes de irme, es una alegría muy grande para estos días de agosto para quien le toque, espero que lo disfrute". "Para un vendedor es lo más grande, claro que sí", ha apostillado.

Por su parte, Blanca Valenzuela, que apenas lleva un año en la Organización, ha visto como pausaba su "bautismo" con el primer premio mayor. "Es muy emocionante, es algo que no podría describir", ha confesado en su punto de venta. "Estoy deseando saber a quién se lo he dado, hablar con ellos, compartir esta alegría. Es una sensación maravillosa", ha agregado.

La vendedora, "ansiosa por colocar el cartel de vendido aquí", espera que esto sea el principio de una buena racha, "estoy segura de que voy a seguir ayudando con los premios", ha concluido.

El Eurojackpot deja premio en Morón de la Frontera

El Eurojackpot también se acordó de nuestra comunidad, a cargo de Antonio Muñoz. Vendedor de la ONCE desde 2011, una enfermedad lo hizo interrumpir en 2013 su tarea hasta hace cuatro años, cuando la retomó "con la ilusión de la primera vez". Dejó la fortuna en algún lugar entre el lado más humilde de Morón, en su ruta habitual diaria. "Tengo la seguridad de que ha tocado más que bien", ha dicho.

"Este es un trabajo por el que doy gracias todos los días, me hace muy feliz estar con la gente y más aún dar premios", ha añadido al recibir la noticia, todavía tratando de asimilarla. Cuenta que hace unos días le regalaron una brujita, que parece funcionar: "Llevo tres días que por mi máquina solo pasan cupones premiados ojalá siga la suerte mucho más tiempo".

El sorteo de este Cuponazo ha repartido este viernes en total más de diez millones en premios mayores entre Andalucía, Castilla la Mancha y la Comunidad de Madrid.