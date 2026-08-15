El parque de Sevilla elegido como una de las 9 maravillas naturales de Andalucía: "Combina dehesas, bosques mediterráneos, riberas y afloramientos rocosos"

Una de las nueve maravillas naturales de Andalucía que hay que ver una vez en la vida está en la provincia de Sevilla. Es lo que ha asegurado la revista especializada en cultura y viajes 'España Fascinante' en su último recopilatorio de los mayores tesoros paisajísticos de toda la comunidad, en el que ha incluido un paraje de la provincia hispalense: el Parque Natural Sierra Morena de Sevilla.

"Andalucía cuenta con 24 parques naturales y tres parques nacionales, además de numerosos parajes, reservas y monumentos naturales. Desde las escarpadas montañas de Sierra Nevada hasta las marismas de Doñana, el territorio andaluz ofrece paisajes de una diversidad excepcional", ha indicado la publicación.

Dehesas, bosques mediterráneos y relieves milenarios en Sevilla

Y entre estos enclaves, ha señalado el Parque Natural Sierra Morena de Sevilla como uno de esos paisajes "sorprendentes que resumen la extraordinaria riqueza natural de Andalucía".

Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, una de las nueve maravillas naturales de Andalucía / Diputación de Sevilla

"El antiguo Parque Natural Sierra Norte de Sevilla recibió en 2023 su nombre oficial actual: Parque Natural Sierra Morena de Sevilla. Sus suaves relieves combinan dehesas, bosques mediterráneos, riberas y afloramientos rocosos modelados durante cientos de millones de años", ha señalado sobre este enclave la revista.

El Cerro del Hierro y el Geoparque Mundial de la Unesco

Tal y como ha indicado, este parque forma parte del Geoparque Mundial de la Unesco Sierra Morena de Sevilla, donde destaca, entre otros enclaves, el Cerro del Hierro, una antigua explotación minera cuyo singular relieve kárstico ha sido declarado monumento natural.

Cascadas del Huéznar, en el Parque Natural de Sierra Morena. / El Correo

"La Vía Verde de la Sierra Norte atraviesa algunos de sus paisajes más representativos", ha recalcado sobre este parque que ocupa una extensión de más de 177.000 hectáreas al norte de la provincia hispalense y en el que, entre otros enclaves, se encuentran las famosas Cascadas del Huéznar.

Senderismo, ciclismo, equitación y escalada en Sevilla

Este entorno, además de contar con una belleza y riqueza natural única, se ha convertido en uno de los lugares favoritos para los amantes del deporte en plena naturaleza al ofrecer numerosas posibilidades para practicar senderismo, ciclismo, equitación y escalada.

"El centro de visitantes El Robledo alberga además un jardín botánico dedicado a la flora característica de Sierra Morena", ha comentado la revista sobre este parque que, además, cuenta con grandes extensiones de terreno adehesado sobre el que son frecuentes las explotaciones agropecuarias típicas de esta zona de España.

Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, una de las nueve maravillas naturales de Andalucía / Diputación de Sevilla

El resto de maravillas naturales que componen este listado son el Desfiladero de los Gaitanes y el Tornillo de Antequera, ambos en la provincia de Málaga; el Paisaje Protegido Río Tinto, en Huelva; el Parque Natural del Estrecho, en la provincia de Cádiz; el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén; la Cueva de los Murciélagos, en Córdoba; las Marismas del Odiel, en Huelva; y la Cascada de la Cimbarra, en Jaén.