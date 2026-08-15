Estas son las zonas de Sevilla capital y la provincia donde más se ha sentido el terremoto de Granada

El terremoto registrado durante la madrugada de este sábado en el área metropolitana de Granada, de magnitud 5,0 grados, también se ha dejado sentir a más de 200 kilómetros de distancia, en distintos puntos de la provincia de Sevilla, además de otras zonas de Andalucía y de fuera de la comunidad autónoma. Los datos recopilados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) sitúan que se ha percibido el temblor en Sevilla capital y al menos en otros once municipios sevillanos, aunque con intensidades bajas y sin niveles asociados a daños.

El movimiento principal se produjo a las 01.04 horas, con epicentro al noreste de Alhendín, en Granada, y alcanzó una intensidad máxima V-VI en las zonas más próximas al epicentro. Pero también se ha notado en otras zonas de la comunidad. De hecho, en el 112 Andalucía se han recibido un centenar de llamadas relacionadas con el terremoto desde todas las provincias andaluzas, salvo Huelva y Cádiz.

Dónde se ha sentido el terremoto de Granada en Sevilla

En la provincia de Sevilla, los valores más elevados corresponden a Estepa y La Rinconada, con intensidad III.

Un escalón por debajo, con intensidad II-III, aparecen Casariche, Lora del Río y San Juan de Aznalfarache. Finalmente, con intensidad II, se encuentran Castilleja de la Cuesta, Écija, Herrera, Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera, Quinto -en Dos Hermanas- y Sevilla capital.

Cómo se ha sentido el terremoto en cada pueblo de Sevilla

Que el terremoto haya alcanzado una intensidad III en Estepa o La Rinconada no significa que allí se haya producido un terremoto de magnitud 3. La magnitud mide el tamaño y la energía liberada por el terremoto y es única para el evento, y la intensidad mide cómo se ha sentido y qué efectos ha producido en cada lugar, por lo que puede ser diferente de un municipio a otro.

Por tanto, una intensidad II se conoce como "apenas sentido", que es la asignada a Sevilla capital, Mairena del Aljarafe, Écija o Morón, y corresponde a un movimiento que únicamente perciben personas en casos aislados, generalmente estando en reposo y dentro de edificios. La propia escala del IGN especifica que en este grado no se producen efectos sobre los objetos ni daños.

La intensidad III, denominada "débil", que aparece en Estepa y La Rinconada, implica que el terremoto puede ser sentido por algunas personas dentro de los edificios, especialmente si están en reposo, que pueden notar un ligero balanceo o temblor. También pueden oscilar levemente objetos colgados. Tampoco este grado contempla daños. La clasificación II-III utilizada para Casariche, Lora del Río y San Juan de Aznalfarache describe una situación intermedia entre ambos niveles.

En comparación con el entorno de Granada, la intensidad máxima V-VI atribuida al terremoto se denomina "fuerte" y "levemente dañino". En intensidad V, la mayoría de las personas dentro de edificios puede sentir claramente la sacudida, muchas de las que duermen pueden despertarse y pequeños objetos inestables pueden desplazarse o caer. En intensidad VI pueden producirse además pequeños daños, especialmente en construcciones más vulnerables.

Por tanto, en Sevilla ha quedado fundamentalmente una percepción débil o apenas perceptible por la distancia al epicentro e incluso la presencia de una localidad en este listado no significa necesariamente que todos sus vecinos hayan sentido el terremoto. Y a su vez, que no aparezca otro municipio no supone necesariamente que nadie lo haya notado.

En el caso concreto de Sevilla capital, el IGN la recoge con intensidad II, pero no especifica por el momento barrios concretos, si bien en el área metropolitana se localiza a Quinto, perteneciente a Dos Hermanas, con intensidad II. El 112 andaluz ha confirmado además haber recibido avisos relacionados con el terremoto desde Sevilla, dentro de las cientas de llamadas gestionadas durante la madrugada y la mañana.