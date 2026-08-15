La Universidad de Sevilla encadena tres años entre las 500 mejores del mundo en el ranking de Shanghái

La Universidad de Sevilla (US) se mantiene entre las 500 mejores universidades del mundo en la edición de 2026 del Academic Ranking of World Universities (ARWU), el conocido como ranking de Shanghái. La Hispalense aparece en el tramo 401-500, una posición que le permite encadenar tres años consecutivos dentro del top 500 mundial y mantenerse como la segunda universidad andaluza mejor clasificada, por detrás de Granada.

La Universidad de Sevilla se sitúa en concreto en la posición 437, lo que supone una mejora significativa respecto al puesto 486 que ocupaba en 2025. La evolución también es positiva en el ámbito nacional. A partir de los indicadores publicados, la US alcanza la octava posición entre las universidades españolas, frente a la décima de 2025, tras adelantar a la Pompeu Fabra y a la Politécnica de Valencia, subrayó en un comunicado la Hispalense. El resultado adquiere más perspectiva al observar la evolución de los últimos años. En 2023, la Universidad de Sevilla ocupaba el puesto 608; en 2024 dio un importante salto hasta el 485 y en 2025 se situó en el 486.

Dentro de España, Sevilla queda situada en 2026 en el tramo comprendido entre los puestos 8 y 12, junto a la Politécnica de Valencia, Pompeu Fabra, Navarra y Zaragoza. Son 12 las universidades españolas que logran entrar este año entre las 500 primeras del mundo, frente a las diez que lo consiguieron en la edición anterior. La US ocupó concretamente la décima posición nacional en 2025.

Granada mantiene el liderazgo andaluz

La primera universidad de Andalucía vuelve a ser la Universidad de Granada, que figura en el escalón inmediatamente superior, entre las posiciones 301 y 400 del mundo. Este resultado la coloca además en el grupo formado por las universidades situadas entre los puestos 4 y 7 de España, junto a la Autónoma de Madrid, País Vasco y Valencia.

Granada es así la única institución andaluza que logra entrar entre las 400 primeras. Sevilla ocupa la segunda posición autonómica y la Universidad de Málaga completa la presencia de Andalucía entre las 1.000 mejores, aunque a mayor distancia: aparece en el tramo 801-900 y entre los puestos 19 y 24 de España.

No figuran entre las mil primeras en los datos de esta edición las universidades de Córdoba, Cádiz, Jaén, Almería, Huelva ni Pablo de Olavide.

La clasificación ofrece, por tanto, una fotografía bastante jerarquizada del sistema universitario andaluz: Granada y Sevilla son las dos únicas instituciones de la comunidad dentro del top 500 mundial, mientras Málaga constituye el tercer representante andaluz.

La investigación sostiene la posición de Sevilla

La continuidad de la US entre las 500 primeras cobra especial importancia por la propia naturaleza del ranking de Shanghái, una clasificación en la que la investigación científica tiene un peso decisivo. El principal impulso de la US se produce en el indicador de investigadores altamente citados. La puntuación en esta área aumenta de 6,6 a 12,7 puntos, gracias a la inclusión de tres investigadores del área de Tecnología Electrónica – Leopoldo García Franquelo , José Ignacio León y Sergio Vázquez Pérez – entre los Highly Cited Researchers 2025.

La Universidad de Sevilla ya destacó al analizar los resultados de 2025 que su fortaleza descansaba fundamentalmente en la producción científica de alto impacto. En aquella edición, la US obtenía puntuación en cuatro de los seis indicadores del ARWU y señalaba especialmente la presencia de Jesús Rodríguez Baño entre los Highly Cited Researchers de 2023 y 2024, el crecimiento de los artículos publicados en Nature y Science y su volumen de trabajos en revistas indexadas en los grandes índices científicos internacionales.

Esos indicadores resultan especialmente relevantes porque coinciden con algunos de los apartados de mayor peso en la metodología del ARWU. ShanghaiRanking analiza en 2026 más de 2.500 universidades de todo el mundo y publica las 1.000 con mejores resultados. Para entrar en el proceso de evaluación se tienen en cuenta instituciones con premios Nobel o medallistas Fields, investigadores altamente citados, publicaciones en Nature o Science o un volumen significativo de artículos científicos incluidos en Web of Science.

Treinta universidades españolas entre las mil mejores

España coloca este año 30 universidades entre las 1.000 primeras, aunque continúa sin representación en el top 100. La Universidad de Barcelona es la mejor clasificada del país, en el intervalo 151-200, seguida de la Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid, ambas entre los puestos 201 y 300.

En el tramo 301-400 aparecen Autónoma de Madrid, Granada, País Vasco y Valencia. Entre el 401 y el 500 se encuentran Politécnica de Valencia, Pompeu Fabra, Navarra, Sevilla y Zaragoza.

El dato refleja una presencia extensa del sistema universitario español pero también su distancia con la élite de la clasificación. El contraste es especialmente evidente frente a las principales potencias académicas: China cuenta con 234 universidades entre las 1.000 primeras, Estados Unidos con 187, Reino Unido con 57, Alemania con 51 e Italia con 42.

En lo más alto del ranking, Harvard mantiene el número uno mundial, seguida de Stanford y el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Estados Unidos reúne ocho universidades entre las diez primeras y 14 entre las veinte mejores.

Para la Universidad de Sevilla, sin embargo, la principal conclusión de esta edición está en la continuidad. Después de quedar fuera de las primeras 500 en 2023, la US regresó al top 500 en 2024, permaneció en él en 2025 y vuelve a hacerlo en 2026. Una trayectoria que mantiene a la Hispalense en el segundo puesto de Andalucía y dentro del reducido grupo de universidades españolas con presencia estable en la primera mitad del principal millar del ranking de Shanghái.