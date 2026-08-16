El Ayuntamiento de Sevilla renueva el CEIP Lora Tamayo de Bellavista: obras en baños de 1980 y una pista deportiva

Dentro de las obras de renovación de colegios de Sevilla para el próximo curso escolar, el Ayuntamiento ha actuado en el CEIP Lora Tamayo del barrio de Bellavista. El Gobierno de José Luis Sanz, como ya hiciera en otros centros, ha llevado a cabo la modernización de los aseos de todas las plantas, que databan de 1980 y acumulaban casi 50 años de antigüedad sin una gran inversión. Estas obras se suman a una renovación del sistema eléctrico y a la creación de una nueva pista deportiva.

La delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha visitado este centro para supervisar de primera mano las obras de este centro educativo que alcanzan la suma de 500.000 euros. En este caso, se han invertido casi 200.000 euros para poner a punto los módulos de aseos. "Un hecho que demuestra las décadas de abandono que arrastraban estos centros y que, desde nuestra llegada al gobierno municipal son una absoluta prioridad", ha señalado Gastalver.

Los concejales Álvaro Pimentel y Blanca Gastalver visitan las obras del CEIP Lora Tamayo de Bellavista, colegio de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Por todo ello, este proyecto está permitiendo instalar una nueva fontanería, electricidad, saneamiento, renovar todos los sanitarios, instalar revestimientos horizontales y verticales y ejecutar nuevas cabinas de aseos mediante divisiones con paneles fenólicos, mejorando la distribución de los espacios.

El CEIP Lora Tamayo cuenta con nueva instalación eléctrica y una pista deportiva

Además, el Gobierno local también está renovando la instalación eléctrica de este centro que estaba totalmente obsoleta. Esta obra cuenta con una inversión de 283.000 euros y "atiende una demanda histórica del centro, buscando la modernización de unas instalaciones antiguas y obsoletas y están siendo sustituidas por unas totalmente renovadas y seguras", ha destacado Gastalver.

Los concejales Álvaro Pimentel y Blanca Gastalver visitan las obras del CEIP Lora Tamayo de Bellavista, colegio de Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Este proyecto se suma a la nueva pista deportiva con la que cuenta el centro y que ya es una realidad. Con una inversión de más de 60.000 euros, la delegada ha destacado que "desde ya cuentan con una nueva pista deportiva de primera calidad, al margen de este nuevo espacio de infantil. Unos trabajos enmarcados en una inversión completa de 1,4 millones de euros ya ejecutados en centros educativos de todos los distritos".

El Ayuntamiento de Sevilla invierte 5,8 millones en obras en ejecución

El Ayuntamiento tiene en marcha casi 5,8 millones de euros en obras en ejecución, 9,5 millones en fase de redacción, cerca de 9,8 millones en actuaciones ya entregadas y más de 950.000 euros en proyectos en tramitación.

En el caso de la renovación de los cuartos de baños de los centros públicos de Sevilla, la delegada ha destacado que "se trata de una de las medidas más ambiciosas que estamos acometiendo y seguiremos acometiendo. Por ello, centros como el Aníbal González, Hermanos Machado, Buenavista, Zurbarán, Adriano, Mariana de Pineda, Calvo Sotelo, Pablo VI o el San Pablo, entre otros; cuentan o contarán con nuevos sanitarios que están en proyecto, licitados, adjudicados, en obras o finalizados, en función a cada centro".