Buscan a tres encapuchados tras robar escopetas y disparar en un bar de El Saucejo

La Guardia Civil investiga el asalto ocurrido durante la mañana de este domingo en El Saucejo (Sevilla), donde tres personas encapuchadas sustrajeron dos escopetas de un vehículo y efectuaron un disparo al aire en un bar para intimidar a los presentes antes de darse a la fuga.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, los hechos han tenido lugar entre las 06:30 y las 07:00 horas.

Los tres implicados han llegado al establecimiento a bordo de un automóvil y han descendido del mismo esgrimiendo un arma de fuego que, al parecer, habían sustraído dos escopetas que se encontraban en el interior de otro vehículo estacionado en la zona.

Los asaltantes han realizado un disparo al aire con carácter intimidatorio y han logrado abandonar el lugar sin que se hayan registrado heridos.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, se ha activado a la Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna, cuyos agentes se han desplazado hasta el municipio y han localizado a unos cinco kilómetros del lugar de los hechos el vehículo utilizado por los encapuchados para su llegada, el cual se encontraba completamente calcinado.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación para identificar y localizar a los autores del asalto, sin descartar por el momento ninguna hipótesis en relación con el móvil de los hechos.