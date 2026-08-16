El calor impacta de lleno en los embalses que suministran a Sevilla: pierden casi un 20% del agua almacenada en seis meses

El pasado invierno, los embalses que suministran a Sevilla estaban al límite de su capacidad, lo que supuso un alivio para el regadío, el abastecimiento y la generación hidroeléctrica tras años de sequía. El tren de borrascas que azotó Andalucía durante semanas, que provocó la evacuación de personas en distintas localidades de la comunidad y la pérdida de cosechas por el agua, hizo que los pantanos tuvieran incluso que desembalsar.

A principios de febrero, la red de embalses de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) informaba de que los embalses se encontraban con un volumen almacenado de unos 649,3 hm3, lo que se traducía en un 100% sobre la capacidad total de embalses.

Poco más de seis meses después y tras un verano que ya acumula tres olas de calor, esta cantidad ha descendido de manera notable. De hecho, los embalses de dicha red -que comprende los pantanos de Melonares, El Gergal, Aracena, Zufre, Minilla y Cala- se encuentran en estos momentos rozando el 80% de su capacidad, lo que supone 20 puntos menos que hace apenas medio año.

Los que cuentan con menor capacidad son los que notan más la pérdida de agua. Es el caso de Minilla (57,6%), Gergal (68,4%) y Cala (63,3%). En lo que respecta a los otros tres, superan actualmente el 80% de su capacidad.

Situación de los embalses de la CHG

En el caso de los pantanos que dependen de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), este descenso es menos acusado, ya que en abril, en el total de la cuenca se llegaron a superar los 7.000 hm3, frente a los poco más de 6.000 de este agosto, lo que supone el 75%.

En el caso de los embalses de regulación general, que son los que abastecen al regadío, el máximo se alcanzó en el mes de mayo, cuando la cifra rozó los 5.000 hm3, frente a los 4.213,6 actuales, lo que supone un 74,61% de su capacidad total. En cualquier caso, y a pesar de que el calor y la falta de agua en los últimos meses son la tónica dominante, la campaña de riego no se verá afectada, ya que el desembalse para el regadío esta campaña se aprobó la pasada primavera en el primer año sin restricciones en el riego en el campo del Guadalquivir tras más de una década de sequía.

Situación de los principales pantanos andaluces

El mayor de los embalses andaluces es el de Iznájar, en la provincia de Córdoba. Con más de 100 kilómetros de orilla, una superficie de alrededor de 2.500 hectáreas y una capacidad de casi 920 hm³, es clave para el abastecimiento de más de 200.000 personas del sur de Córdoba. Según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), actualmente se encuentra al 78,75% de su capacidad, con un volumen embalsado de casi 725 hm³. Hace un año, apenas contaba con 220.

El segundo más grande de Andalucía es el pantano de La Breña, en Almodóvar del Río, y cuenta con un volumen de agua embalsada del 78,58 lo que refleja una situación de buen abastecimiento en pleno verano con 647 hm³ almacenados del total de 823 hm3 de los que dispone. Este embalse desempeña un papel clave en el riego de amplias zonas agrícolas de la comarca, además de contribuir a la regulación del cauce del Guadalquivir.

En la provincia de Cádiz, se encuentra el tercer mayor embalse de la comunidad. Se trata del pantano de Guadalcacín con un total de 800 hm3 de volumen total y que, ahora mismo, está al 86,78 de su capacidad. Pertenece a la cuenca del río Guadalete, que fue noticia el pasado mes de febrero ante el desbordamiento que sufrió causando problemas para algunos núcleos poblacionales de Jerez de la Frontera con casi 700 desalojados por la crecida de su cauce.