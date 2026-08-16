Cortes de tráfico de cuatro meses en Tiro de Línea: Emasesa arranca este lunes la renovación de las redes de saneamiento

Siguen llegando obras al sur de Sevilla. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha anunciado que a partir de este lunes 17 de agosto comienzan las obras de Emasesa para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento de agua en la calle Párroco Antonio González Abato, situada entre Tiro de Línea y La Oliva. Desde lunes, arrancarán cuatro meses de trabajos que conllevarán también cortes de tráfico parciales.

En concreto, esta actuación en el Distrito Sur, de una inversión de 474.278 euros, obligará a la delegación de Movilidad a ordenar tres cortes del tráfico rodado parciales y para el tráfico peatonal se vallará la zona y se instalarán pasarelas de acceso a las entradas de las viviendas y comercios. Todo se hará en una sola fase lineal.

Renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento sin cortes de agua

Las obras no conllevarán el corte del suministro de agua durante su ejecución ya que se dispondrán de una red de polietileno provisional que garantizará la continuidad del servicio de abastecimiento hasta la puesta en marcha de la nueva red.

Las obras tienen como objeto la mejora del abastecimiento para lo cual, además de sustituir la conducción actual por una nueva tubería, se renovarán la totalidad de las válvulas, acometidas y restantes elementos de la red existentes, así como aquellos que resulten necesarios para asegurar el correcto funcionamiento y explotación de la nueva infraestructura.

Calle Párroco Antonio González Abato en el distrito Sur, entre Tiro de Línea y La Oliva, donde Emasesa va a renovar el saneamiento y abastecimiento / Ayuntamiento de Sevilla

Y para la mejora de la renovación de la red de saneamiento se sustituirá la existente por una nueva tubería de gres de igual diámetro y se repondrán los pozos e imbornales.

Estas obras se suman al plan de renovación que Emasesa está llevando a cabo de las redes de abastecimiento y saneamiento de Sevilla y, en este caso concreto al eje de renovación en este entorno del Tiro de Línea, uniéndose a la ya finalizada calle Utrera y al futuro nuevo colector de la calle Sanlúcar la Mayor, obras en proceso de licitación.

Las obras en el sur de Sevilla: del Villamarín al Puerto

Se acumulan las obras en el sur de Sevilla durante los próximos años. El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha la transformación urbanística de la avenida de Reina Mercedes, con motivo de la sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento, actuación que se suma a las previstas en el distrito de Bellavista - La Palmera para remodelar el estadio Benito Villamarín, transformar el nuevo barrio del Puerto de Sevilla o ampliar la línea 3 de metro por su tramo sur.

Todos estos proyectos tienen un plazo de ejecución durante la próxima década, aunque coincidirán sobre todo en los años venideros. Por ejemplo, la construcción del nuevo estadio del Real Betis ya está en marcha y finalizará en 2028. La Consejería de Fomento ya situaba en 2036 el plazo de finalización de las obras de la línea 3 de metro desde el Prado de San Sebastián hasta Palmas Altas. Y esta misma intervención en Reina Mercedes acabará a comienzos de 2028.

El pasado 3 de marzo empezó la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Jamaica y Tenerife, en el barrio de Heliópolis. La actuación tendrá un plazo de ejecución de ocho meses y medio, por lo que se extenderá previsiblemente hasta finales de noviembre de 2026, y cuenta con una inversión de 1.337.036 euros. También se ven afectadas las calles Lima, Perú, Bolivia, y Nicaragua.

Desde 9 de diciembre de 2025, durante 24 semanas, se ha ido renovando la red de saneamiento de la calle Guadalbullón. Las obras afectan a la calzada por la que circulan los vehículos, lo que ha requerido el corte del tráfico rodado durante el tiempo en el que transcurren los trabajos. Desde febrero se está renovando también el proyecto de renovación de las redes de abastecimiento de la Plaza Los del Río, afectando a la avenida Manuel Siurot y la carretera de Su Eminencia. Ha finalizado la actuación en la calle Júcar, que ha durado desde mayo de 2025 a marzo de 2026.

Para Tiro de Línea, con una inversión de 3,5 millones de euros, está prevista una actuación para frenar las inundaciones en el barrio. Se va a renovar toda la red de recogida y evacuación de aguas pluviales a través de unas obras que durarán aproximadamente nueve meses (280 días) y que deben estar finalizadas durante el último cuatrimestre de 2027.

Según el proyecto desde el momento en el que arranquen las obras se cortarán al tráfico por completo las calles Sanlúcar la Mayor, Écija y Sierra de la Grana. Además, habrá afecciones parciales en las calles Estepa, Morón, Marchena, Utrera, Osuna y Carmona. La envergadura de los trabajos generará afecciones también a la Plaza de la Sierra de la Grana y al Parque José Celestino Mutis, la gran zona verde del barrio.