Estabilizado el fuego declarado en el paraje Arroyo del Puerco, en Villanueva del Río y Minas

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha informado aúltima hora de la tarde de este domingo que ha sido estabilizado el incendio forestal en Villanueva del Río y Minas, en la provincia de Sevilla. Precisamente Villanueva del Río y Minas ya había sufrido un incendio forestal a comienzos del mes de julio, en el paraje La Chimenea.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de X, el incendio se encuentra próximo a SE-198, en el paraje Arroyo del Puerco.

De este modo, en la zona trabaja ya en las labores de extinción un dispositivo compuesto por un helicóptero semipesado, dos aviones anfibios ligeros, un total de 24 bomberos forestales y dos vehículos autobombas. En función de la evolución del incendio el Plan Infoca estudiará tener que tomar otras medidas como algún corte de tráfico o ampliar el dispositivo desplegado con más medios para apagar el fuego.

Este incendio llega justo cuando la provincia de Sevilla comienza a recuperarse del desatado en Niebla (Huelva), que había alcanzado a zonas como El Madroño, El Castillo de las Guardas, Aznalcóllar y Gerena, tanto por la cercanía del fuego como del humo. Este domingo se ha dado por estabilizado.