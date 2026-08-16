El Extra de Verano de la ONCE deja más de un millón de euros en el Polígono San Pablo

El Extraordinario de Verano de la ONCE ha llevado este sábado la fortuna hasta Sevilla, donde un cupón vendido por Mayka Medina en el Polígono San Pablo ha sido premiado con un millón de euros.

Medina va a cumplir cuatro años como vendedora de la ONCE, y llevó la suerte a la calle Tharsis de la capital hispalense, donde tiene su punto de venta. “Estoy muy contenta, es una emoción muy grande -expresa al conocer la noticia, aún sin creérselo del todo-. Espero que haya tocado muy bien tocado” desea la vendedora. Ya es la tercera vez que Mayka reparte un premio mayor, pero nunca de estas características “cuesta pensar cuanto es un millón de euros. Espero que la persona sea muy feliz” concluye la vendedora.

Más de 18,3 millones de euros en Granada

Este sorteo ha dejado su mayor premio, con más de 18,3 millones de euros en Granada capital, en uno de sus barrios más humildes, el Polígono la Cartuja gracias a Gabriel Fernández, además de otro millón de euros adicional en Los Barrios (Cádiz).

El Extra de Verano de la ONCE, celebrado este 15 de agosto, sorteaba un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros.

Premios del Sorteo de Fin de Semana de la ONCE

Además, el Sorteo de Fin de Semana de la ONCE ha dejado uno de sus Sueldazos de 2.000 euros al mes durante 10 años, lo que suma un premio de 240.000 euros vendidos por Antonio Camacho en Alcalá de Guadaira, y 200.000 euros con 10 cupones premiados en Almería.

Además, el viernes, la ONCE repartió más de dos millones de euros en cinco provincias andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla) entre los sorteos del Cuponazo y el Eurojackpot, en un fin de semana dorado para Andalucía.