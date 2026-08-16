Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo terremoto en GranadaTerremoto GranadaIncendio Niebla actualizaciónAbandono ferroviario AlmeríaEmbalses pierden aguaPropuestas Bienal de FlamencoExtra Verano Once en AndalucíaSevilla FC - Rayo VallecanoNotas jugadores SevillaBetis - InterNotas Real Betis
instagramlinkedin

El Extra de Verano de la ONCE deja más de un millón de euros en el Polígono San Pablo

El sorteo repartió más de 20 millones de euros en Andalucía

Mayka Medina, vendedora de la ONCE en el polígono San Pablo

Mayka Medina, vendedora de la ONCE en el polígono San Pablo / El Correo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El Extraordinario de Verano de la ONCE ha llevado este sábado la fortuna hasta Sevilla, donde un cupón vendido por Mayka Medina en el Polígono San Pablo ha sido premiado con un millón de euros.

Medina va a cumplir cuatro años como vendedora de la ONCE, y llevó la suerte a la calle Tharsis de la capital hispalense, donde tiene su punto de venta. “Estoy muy contenta, es una emoción muy grande -expresa al conocer la noticia, aún sin creérselo del todo-. Espero que haya tocado muy bien tocado” desea la vendedora. Ya es la tercera vez que Mayka reparte un premio mayor, pero nunca de estas características “cuesta pensar cuanto es un millón de euros. Espero que la persona sea muy feliz” concluye la vendedora.

Más de 18,3 millones de euros en Granada

Este sorteo ha dejado su mayor premio, con más de 18,3 millones de euros en Granada capital, en uno de sus barrios más humildes, el Polígono la Cartuja gracias a Gabriel Fernández, además de otro millón de euros adicional en Los Barrios (Cádiz).

El Extra de Verano de la ONCE, celebrado este 15 de agosto, sorteaba un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros.

Premios del Sorteo de Fin de Semana de la ONCE

Además, el Sorteo de Fin de Semana de la ONCE ha dejado uno de sus Sueldazos de 2.000 euros al mes durante 10 años, lo que suma un premio de 240.000 euros vendidos por Antonio Camacho en Alcalá de Guadaira, y 200.000 euros con 10 cupones premiados en Almería.

Noticias relacionadas y más

Además, el viernes, la ONCE repartió más de dos millones de euros en cinco provincias andaluzas (Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Sevilla) entre los sorteos del Cuponazo y el Eurojackpot, en un fin de semana dorado para Andalucía.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los sorteos de la ONCE reparten más de dos millones de euros entre cinco provincias andaluzas
  2. Las primeras paradas del tranvibús llegan a la calle Imagen: las obras avanzan a contrarreloj para terminar el recorrido hasta el Duque
  3. Estas son las zonas de Sevilla capital y la provincia donde más se ha sentido el terremoto de Granada
  4. Muere una mujer de 79 años atropellada por un autobús en San Jerónimo
  5. El nuevo barrio de Sevilla Este junto a Fibes tendrá apartamentos turísticos: estarán al lado de las 700 VPO
  6. El pueblo a 40 minutos de Sevilla con su propia piscina con toboganes acuáticos a 2 euros: los menores de 4 años entran gratis
  7. Culminada la reforma de los 10 kilómetros de la SE-20: nuevo asfalto y fin a los baches tras más de 30 años de espera
  8. Las pérgolas de la Expo'92 se recuperarán para el nuevo centro de empleo y coworking de la antigua Algodonera de Alcosa

Un incendio de vegetación provoca una gran columna de humo junto al río Guadalquivir, entre Triana y Camas

Un incendio de vegetación provoca una gran columna de humo junto al río Guadalquivir, entre Triana y Camas

Vídeo | Una columna de humo negro sorprende en Sevilla por un incendio al otro lado del Guadalquivir

El Ayuntamiento de Sevilla renueva el CEIP Lora Tamayo de Bellavista: obras en baños de 1980 y una pista deportiva

El Ayuntamiento de Sevilla renueva el CEIP Lora Tamayo de Bellavista: obras en baños de 1980 y una pista deportiva

Las obras de renovación de aseos del CEIP Lora Tamayo de Bellavista

La ONCE reparte un millón de euros en Sevilla con el Extra de Verano

La ONCE reparte un millón de euros en Sevilla con el Extra de Verano

Muere un hombre por disparos en el pecho en un tiroteo en la barriada del Tinte de Utrera

Muere un hombre por disparos en el pecho en un tiroteo en la barriada del Tinte de Utrera

El calor impacta de lleno en los embalses que suministran a Sevilla: pierden casi un 20% del agua almacenada en seis meses

El calor impacta de lleno en los embalses que suministran a Sevilla: pierden casi un 20% del agua almacenada en seis meses

De la escena del crimen al laboratorio: los agentes que rastrean las huellas en cada asesinato de Sevilla

De la escena del crimen al laboratorio: los agentes que rastrean las huellas en cada asesinato de Sevilla
Tracking Pixel Contents