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Sevilla

Un incendio de vegetación provoca una gran columna de humo junto al río Guadalquivir, entre Triana y Camas

El fuego se habría declarado en una zona de arboleda a la altura del parque Vega de Triana pero al otro lado del río, ya en el término municipal de Camas

Vídeo | Una columna de humo negro sorprende en Sevilla por un incendio al otro lado del Guadalquivir

Vídeo | Una columna de humo negro sorprende en Sevilla por un incendio al otro lado del Guadalquivir

El Correo

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Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

Una columna de humo negro es visible este domingo desde distintos puntos de Sevilla por un incendio declarado al otro lado del río Guadalquivir, en una zona a la altura del parque Vega de Triana pero ya dentro del término municipal de Camas. Según confirman fuentes del servicio 112 Andalucía a este periódico, la información recabada hasta el momento es que el fuego se localiza en una zona de arboleda cercana al área donde existe un asentamiento chabolista, aunque las llamas no afectarían directamente al poblado.

El aviso del incendio se habría producido en torno a las 12.30 horas de este domingo, trasladándose la incidencia a Bomberos, Policía y el Centro de Coordinación Operativa (Cecop).

Una columna de humo por un incendio de vegetación entre Sevilla y Camas

Una columna de humo por un incendio de vegetación entre Sevilla y Camas / El Correo

Las primeras informaciones apuntan a que se trataría de un incendio de vegetación o arboleda, un habitual incendio de pastos, aunque por el momento no han trascendido datos oficiales sobre su extensión, las causas del fuego o si ha sido necesaria alguna medida preventiva en la zona.

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La humareda puede apreciarse desde varios puntos próximos al río y desde las vías de entrada y salida de Sevilla. A la espera de información oficial de los servicios de emergencia, se desconoce por ahora la evolución del incendio.

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