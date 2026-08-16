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Las obras de renovación de aseos del CEIP Lora Tamayo de Bellavista

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Las obras de renovación de aseos del CEIP Lora Tamayo de Bellavista

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La delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha destacado la importante inversión que el Ayuntamiento ha destinado a este edificio del distrito Bellavista - La Palmera, destacando la renovación de los baños "con casi 50 años de antigüedad y señal del abandono de décadas que sufrido los colegios de Sevilla y que se a la instalación eléctrica completa y a la pista deportiva de la que ya disfruta su comunidad educativa" y que se suman a otras actuaciones que alcanza el medio millón de euros en este centro educativo. Más información

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