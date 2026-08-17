Adiós a los sobres de ketchup y mayonesa en los bares andaluces: "Nos adaptaremos, tenemos que trabajar por un sector más sostenible"

Si caminamos hacia un mundo cada vez más sostenible, la retirada de este tipo de envases no podía tardar en llegar. Ya ocurrió cuando, de un día para otro, los supermercados dejaron de ofrecer pajitas, platos y vasos de plástico, y hoy ya no forman parte de nuestra lista de la compra de una manera orgánica. La descarbonización, la economía circular y la justicia medioambiental promueven cada vez más medidas como esta, teniendo que deshacernos, de manera paulatina, de todos los elementos que entorpecen este camino. Por tanto, ha llegado el momento de las monodosis.

Esta semana ha comenzado un plan progresivo de retirada de determinados envases monodosis de plástico de un solo uso destinados al sector del consumo. A partir del 1 de enero del próximo año 2030 estarán totalmente restringidos. Esta medida afectará, entre otros, a sobres o recipientes individuales de azúcar, salsas, condimentos, aderezos o crema para el café. No desaparecerán las porciones individuales, pero los formatos afectados deberán sustituirse por alternativas como dispensadores, recipientes reutilizables, sobres de papel u otros envases admitidos.

El nuevo reglamento de la UE

La medida forma parte de una reforma mucho más amplia con la que, desde Bruselas, se pretende reducir la generación de residuos, impulsar la economía circular y fomentar que todos los envases comercializados en la UE sean reciclables o reutilizables en condiciones económicamente viables. La Asociación Española de Industriales de Plásticos aclara y recuerda que la implantación será escalonada y que las principales prohibiciones no se aplicarán este año.

El calendario de aplicación moderado de la nueva normativa ha generado confusión entre la sociedad. A pesar de que el reglamento ha comenzado a aplicarse este 12 de agosto de 2026 con la prohibición de fabricar más envases plásticos de este tipo, sus prohibiciones de uso no entrarán en vigor de forma simultánea y por tanto, no implica que bares y restaurantes deban retirar de manera inmediata los sobres. La norma establece un calendario progresivo que se prolongará durante los próximos años y que culminará con objetivos más ambiciosos de reutilización, reciclabilidad y reducción de residuos en 2040.

En el próximo año 2027, los establecimientos de comidas y bebidas deberán permitir que sus clientes aporten y utilicen sus propios recipientes sin pagar ningún suplemento. En 2028, deberán ofrecer de manera real alternativas reutilizables para la comida y bebida que ofrezcan para llevar. Finalmente, será el día 1 de enero de 2030 cuando entre en vigor la prohibición de determinados envases monodosis de plástico para consumo dentro de los locales hosteleros.

La principal novedad incorporada de manera inmediata es la limitación de determinadas sustancias PFAS -compuestos sintéticos conocidos como "químicos eternos" que no se descomponen de forma natural- en los envases destinados a entrar en contacto directo con los alimentos. Estas sustancias se utilizan para aportar resistencia al agua o la grasa, y pueden persistir durante años en el medio ambiente y en los organismos vivos. Diversos estudios científicos han asociado la exposición a determinadas PFAS con posibles efectos adversos para la salud del cuerpo humano.

¿Cuál es la respuesta de los hosteleros?

Ante la inminente retirada de estos sobres de plástico, la comunidad hostelera recibe las nuevas medidas restrictivas por parte de la UE con algo de recelo, pero sobre todo con expectación: necesitan ver cómo se culmina de manera real la redacción del Real Decreto en cuanto a la gestión de plásticos de un solo uso. "Son varios los puntos que aún tienen que redactar y definir bien la función de los establecimientos" nos cuenta Javier Frutos, Presidente de la Federación Andaluza de Hostelería.

En el sector, relatan que lo que sí se encuentra muy claro es que en cuanto a los envases monodosis, los fabricantes dejarán de utilizar los envases de plástico a partir de enero 2030, y que los hosteleros se adaptarán a este cambio con diferentes fórmulas: "O bien seguirán existiendo envases monodosis pero de materiales ahora reciclables, o bien mediante envases de uso compartido" asegura Frutos. "La hostelería se adaptará, ya que, además, es un sector que siempre ha estado a la vanguardia en cuanto a la utilización de envases retornables" "Lo vemos, por ejemplo, en las botellas de vidrio; o incluso en los barriles de cerveza" recuerda el Presidente.

En este sentido, la comunidad se acoge a aquello de renovarse o morir y aseveran cómo se adaptarán a las restricciones buscando alternativas y remando en el mismo sentido, el de consolidar un mundo más sostenible. Así lo afirma Javier Frutos: "Todo lo que sea trabajar por un sector más sostenible contará con el apoyo de la hostelería" "Siempre que todo esté bien reflejado y que las modificaciones que se hagan sean viables para la operatividad propia del sector, estaremos de acuerdo".

No será el fin de las monodosis

El reglamento no supone una prohibición generalizada de todos los envases monodosis. La restricción se centra en determinados usos concretos de los mismos con especial atención en los más "problemáticos" desde el punto de vista medioambiental. Estos sobres y envases seguirán permitiéndose para acompañar determinados pedidos para llevar o servicios de reparto a domicilio. Del mismo modo, podrán utilizarse en centros sanitarios o de seguridad que justifiquen su empleo. Asimismo, los consumidores podrán seguir comprando sobres monodosis en supermercados y comercios siempre que cumplan los requisitos de reciclabilidad y sostenibilidad establecidos por la normativa.