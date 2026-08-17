Cierran por cuarta vez un parque canino en Sevilla Este tras hallar salchichas con clavos

El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado por cuarta vez el parque canino e infantil situado entre las calles Manuel Olivencia y Faustino Gutiérrez, en el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, después de localizar alimentos con elementos punzantes que suponen un grave peligro tanto para los perros como para los usuarios del espacio.

Según han confirmado fuentes municipales, este pasado domingo, 16 de agosto, el Consistorio detectó salchichas con clavos colocadas con la intención de dañar gravemente a las mascotas que acuden al espacio.

Inspección y reapertura del parque

Asimismo, la adminstración local ha adelantado que a lo largo de este martes se inspeccionará la zona, una vez retirados estos elementos, para proceder a la reapertura de este parque.

En este sentido, el Consistorio ha pedido colaboración ciudadana ante la reiteración de este tipo de hallazgos en parques de la ciudad, los cuales no solo suponen un peligro para mascotas, sino también para menores que acuden al mismo.