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Cortes de tráfico en el Distrito Sur de Sevilla: estas son las fechas y calles afectadas por las obras

Se establecen itinerarios alternativos para el tráfico general y autobuses de Tussam por las obras en dos calles del Distrito Sur

Mapa de los cortes de tráfico en el Distito Sur por las obras de Emasesa

Mapa de los cortes de tráfico en el Distito Sur por las obras de Emasesa / Ayuntamiento de Sevilla

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Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento provocarán cortes de tráfico durante esta semana en dos calles del Distrito Sur de Sevilla. Las restricciones estarán vigentes hasta el próximo viernes 21 de agosto y afectarán principalmente a la calle Párroco Antonio González Abato.

Esta vía permanecerá totalmente cortada al tráfico rodado mientras duren los trabajos. La calle quedará configurada como "fondo de saco", por lo que solo podrán acceder los residentes.

Las obras también tendrán consecuencias en la cercana calle Alfonso Lasso de la Vega, donde se ha establecido un corte parcial en sentido norte. En concreto, la restricción afecta al tramo comprendido entre Luis de Rosales y Poeta Manuel Benítez Carrasco.

Itinerarios alternativos por los cortes de tráfico

Ante estas restricciones, se han establecido varios recorridos alternativos tanto para el tráfico general como para los autobuses de Tussam afectados por las obras. Uno de los itinerarios discurre por Cardenal Illundain, Luis de Rosales, Torcuato Luca de Tena y Poeta Manuel Benítez Carrasco.

Como segunda alternativa se podrá circular por Doctor Rafael Martínez Domínguez, Doctor Ángel Bernardos y Párroco Antonio González Abato, utilizando en este último caso el sentido sur.

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Los cortes y desvíos se mantendrán, según la previsión municipal, hasta el viernes 21 de agosto, cuando está previsto que finalice esta fase de los trabajos.

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