Emvisesa entregará casi 300 VPO en alquiler en septiembre y octubre: las seis promociones de Sevilla que tendrán nuevos inquilinos

Desde Torreblanca hasta Triana, desde Palmas Altas hasta Valdezorras. Cuando pase el verano, en los meses de septiembre y octubre, el Ayuntamiento de Sevilla entregará a través de Emvisesa las llaves de seis promociones de vivienda protegida. Unas 288 VPO tendrán oficialmente nuevos inquilinos, desde familias hasta parejas o individuos. El próximo 8 de septiembre, el Gobierno de José Luis Sanz comenzará a dar las llaves de su nueva vivienda a los afortunados de algunos de los diferentes sorteos que ha habido hasta la fecha: Residencial Puerta Carmona, Residencial Torre Augusta, Residencial Torre Rosario, Residencial Puerta Osario, Residencial Tejares - Triana, y Residencial Vereda de Poco Aceite.

Como informó El Correo de Andalucía, algunas de estas promociones han tenido retrasos por el aumento del coste de los materiales o el tren de borrascas del pasado invierno, no llegando a la fecha de finalización del 30 de junio de este año, de manera que han visto ampliado el plazo de su ejecución después de la firma de una adenda entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno central -del que depende la distribución de las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea con fondos NextGenerationEU- para dar luz verde a esta dilatación en el periodo previsto. Se trata de cinco promociones ubicadas en Triana, Valdezorras, Amate y Torreblanca (en este caso, afecta a dos) que suman un total de 150 alojamientos y viviendas de alquiler social afectadas. En este caso, influye a las de Triana, Valdezorras y Torreblanca, pero no supone un problema para la fecha de entrega de las llaves porque estarán finalizadas para entonces.

En septiembre se entregarán cuatro promociones de VPO en Palmas Altas y Torreblanca

El primer acto de entrega previsto, según el planning de Emvisesa consultado por este periódico, es el de la promoción Residencial Puerta Carmona. Cuenta con 70 viviendas protegidas en régimen de alquiler, por lo que se estiman 160 asistentes, y la entrega de llaves tendrá lugar previsiblemente el próximo 8 de septiembre a las 11.30 horas en Palmas Altas. Se trata de pisos con dos, tres y cuatro dormitorios, además de garaje y trasteros asociados.

Recreación del Residencial Torre Augusta de Torreblanca / Emvisesa

Las dos siguientes promociones en ser entregadas serán las de Torreblanca, tanto el Residencial Torre Augusta como el Residencial Torre Rosario, que suman en total 32 viviendas protegidas en régimen de alquiler. La entrega de llaves será en principio el 15 de septiembre a las 11.30 horas y hay previstos 84 asistentes. El residencial Torre Rosario cuenta con 16 viviendas de tres dormitorios. Una de ellas, está a adaptada para personas en silla de ruedas. Por otro lado, Torre Augusta cuenta con cuatro viviendas de dos dormitorios y doce viviendas de tres dormitorios, de las cuales tres de ellas están adaptadas para personas en silla de ruedas.

Se cerrará el mes de septiembre con otra promoción más en Palmas Altas. En este caso, se entregarán las llaves del Residencial Puerta Osario. Igualmente, tiene 70 viviendas protegidas en régimen de alquiler, también se estiman 160 asistentes, y la entrega de llaves será en torno al próximo 29 de septiembre a las 9.30 horas en Palmas Altas. Dispone de pisos con dos, tres y cuatro dormitorios, además de garaje y trasteros asociados.

Las llaves de las promociones de Triana y Valdezorras serán entregadas en octubre

Durante el mes de octubre, Emvisesa entregará el 13 de octubre a las 11.30 las llaves de la promoción Residencial Tejares - Triana, que tiene 24 viviendas protegidas en régimen de alquiler. Al acto se estima que vayan 68 personas, que tendrá lugar en Triana. Esta promoción tenía varias peculiaridades. Para empezar, las viviendas tendrán rentas mensuales que oscilarán entre los 485 y los 630 euros, cantidades muy inferiores a las habituales en esta zona de la ciudad.

La promoción Tejares-Triana se distribuye en cuatro viviendas de dos dormitorios, 18 de tres dormitorios —dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida— y dos viviendas de cuatro dormitorios destinadas a familias numerosas. El residencial cuenta además con 24 plazas de garaje y seis trasteros.

Recreación de la promoción de 92 alojamientos en régimen de alquiler en Valdezorras (Sevilla). / Emvisesa

Las viviendas se han adjudicado conforme al siguiente reparto:

2 viviendas adaptadas para personas con movilidad reducida.

para personas con movilidad reducida. 1 vivienda para víctimas de violencia de género.

para víctimas de violencia de género. 2 viviendas de cuatro dormitorios para familias numerosas.

para familias numerosas. 11 viviendas para jóvenes menores de 40 años.

para jóvenes menores de 40 años. 2 viviendas para mayores de 65 años.

para mayores de 65 años. 4 viviendas para el cupo general.

para el cupo general. 2 viviendas para grupos de especial protección.

La última promoción en ser entregada será el Residencial Vereda de Poco Aceite, de Valdezorras. El acto será previsiblemente el 27 de octubre a las 11.30 horas, con unos 200 asistentes. Tiene 92 viviendas protegidas en régimen de alquiler. El proyecto incluye 14 viviendas de un dormitorio a 230 euros mensuales, 50 de dos dormitorios a 390 euros mensuales, cinco de ellas adaptadas, y 28 de tres dormitorio a 490 euros mensuales. Las viviendas dispondrán de cocina amueblada y equipada, con placa vitrocerámica, horno, microondas, frigorífico y campana extractora. Además, la promoción contará con 14 garajes para coches y dos para motos, cuyo coste se determinará conforme avance el proceso.