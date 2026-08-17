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Incendio en Cantillana: evacuada en helicóptero una persona herida con quemaduras de segundo grado

El incendio se declaró en una vivienda de la calle Viar y alertó sobre la presencia de personas atrapadas en la azotea

La persona herida tuvo que ser evacuada en helicóptero

La persona herida tuvo que ser evacuada en helicóptero / EMERGENCIAS 112

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El Correo

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Un incendio en una vivienda de Cantillana (Sevilla) ha dejado durante la mañana de este lunes a una persona herida con quemaduras, de la que no han trascendido más datos, según informa Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El teléfono 1-1-2 ha atendido, minutos antes de las 7:30 horas, la primera de varias llamadas de socorro que alertaban del incendio de una casa situada en la calle Viar, donde indicaban que había personas atrapadas en la azotea. Rápidamente, desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos de la Diputación Provincial, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

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Desde los Bomberos de la Diputación se ha movilizado a efectivos de los parques de Cantillana y La Rinconada, junto a un vehículo escala. Los servicios sanitarios han informado de que la persona herida ha sido evacuada en helicóptero tras sufrir quemaduras de segundo grado.

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