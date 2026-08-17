Muere tras salirse de la vía y volcar su vehículo en la A-92 a la altura de Carmona

Una persona cuya identidad no ha trascendido ha fallecido esta tarde después de que el vehículo en el que viajaba sufriera un vuelco en la A-92, a la altura de Carmona, según ha informado el Servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Estas mismas fuentes han precisado que el suceso se ha producido a las 15.25 horas, cuando por causas que se desconocen, el vehículo ha volcado. Se ha dado aviso a bomberos, Guardia Civil y sanitarios, quienes no han podido hacer nada por salvar la vida a esta persona.