El doble de habitaciones, una piscina infinita y más de 5 millones de inversión: así será la reforma del Hotel Oromana de Alcalá de Guadaíra

El Hotel Oromana es un referente del patrimonio en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. El edificio regionalista -que fue levantado con motivo de la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929 y que tiene la firma de Juan Talavera- experimentará una gran transformación que le permitirá ascender de categoría y pasar de tres a cuatro estrellas.

En la actualidad, el establecimiento cuenta con 31 habitaciones, aunque el objetivo que marca el proyecto es duplicar este número y llegar hasta las 60. Para ello, el complejo contará con un nuevo edificio.

"Se propone en una configuración de dos plantas compartiendo el pasillo actual del cuerpo edificatorio de la ampliación de 1981, disponiendo 11 habitaciones por planta con terraza y dotadas de todos el equipamiento y dotaciones que requiere la normativa para un hotel de 4 estrellas", señala el documento de concesión del servicio de explotación del Hotel Oromana.

Renovación de los espacios comunes

En la planta primera, se llevará a cabo la renovación completa e integral de los espacios comunes y de servicio, "sustituyendo toda la solería y sus rodapiés por pavimento de moqueta de primera calidad y rodapié de aluminio lacado".

Hay que recordar que el pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra dio luz verde a "la rehabilitación integral, modernización y posible ampliación del Hotel Oromana con el objetivo de convertirlo en un establecimiento de cuatro estrellas y consolidarlo como uno de los principales referentes turísticos del municipio". Según el pliego publicado en la plataforma de contratación del Estado, la transformación contará con un presupuesto de 5,1 millones de euros.

Una piscina con vista a los pinares

Dentro de esta reforma, también se contempla el cambio de ubicación de la piscina. Así, se procederá a la demolición completa de vaso actual, del cuarto de depuradora y el posterior cegado con terreno natural.

La nueva piscina se pondrá en otro lugar "para conseguir sistema de borde infinito con vistas hacia los pinares del lindero Norte". Dentro de la reforma se incluye la formalización y estabilización del talud de borde parcela con sistemas de contención necesarios.

"Dispondrá de todas las instalaciones acordes a un hotel de 4 estrellas asegurando la salubridad y la iluminación de la lámina de agua durante la noche", añade el pliego, que señala que la superficie será de aproximadamente 80 m2.

Además, tras el desbroce completo del terreno, se ajardinará la zona de piscina con un diseño de paisajismo "actual acorde a las nuevas tendencias hoteleras", que establecerá una proporción entre zonas ajardinadas y pavimentadas en relación 60‐40.

Mejora de la zona de celebraciones y eventos

Otro de los puntos que contempla el proyecto es la mejora de los espacios exteriores de urbanización de la zona de celebraciones y eventos. Así, se plantea la "intervención sobre toda la urbanización de plataformas existentes en la mitad oriental de la parcela con criterios de reparación y conservación de todos los elementos originales, manteniendo su lenguaje regionalista de los muretes, pilastras, cerrajerías y pavimentos naturales: ladrillo rústico, chino lavado y nueva capa de albero estabilizado con cal".

Además, se prestará "especial atención" a la reparación de todos los elementos de remate lineal y alcorques, incluyéndolos en caso de estar ausentes y se aportarán elementos de paisajismo e iluminación ambiental.

También se mejorará el paisajismo mediante la incorporación de setos o macizos arbustivos de especies autóctonas en toda la superficie de bajos de muros de cambios de alturas de plataformas para suavizar su imagen.