Retenciones de ocho kilómetros en la A-66 por un camión incendiado en El Ronquillo
Bomberos, Guardia Civil y efectivos de Infoca trabajan en el incendio de un camión en la A-66, que afecta al tráfico en Sevilla
El incendio de un camión en la A-66, a la altura de El Ronquillo (Sevilla), ha obligado a cortar el carril derecho en sentido Mérida y está provocando retenciones de hasta ocho kilómetros en esta autovía.
Según han indicado fuentes de Emergencias 112 Andalucía consultadas por Europa Press, a las 11,00 horas han recibido el aviso de un vehículo ardiendo en el kilómetro 771 de esta vía, sin que hayan constado heridos hasta el momento.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio provincial de Bomberos, Guardia Civil de tráfico y del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Infoca), debido a la cercanía del fuego a una zona con vegetación.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado que aunque en un primer momento el suceso provocó el corte total de la vía y el trazado de itinerarios alternativos por la N630, actualmente, los trabajos sólo están impidiendo el paso de vehículos por el carril derecho.
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