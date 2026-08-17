MERCADILLO
Ropa, artesanía y decoración a un euro: así es el mercadillo de Sevilla que se ha convertido en uno de los más grandes de la provincia con 210 puestos repletos de 'chollos'
Este rastro sevillano destaca por su amplia oferta textil y de calzado, además de sus artículos del hogar y pequeños electrodomésticos
Uno de los rastros más grandes de toda Sevilla, y uno de los que más ofertas y productos a bajos precios ofrece, se sitúa a 20 minutos de la capital hispalense. Este enclave, que cuenta con toda clase de artículos de ropa, complementos, artesanía y decoración desde un euro, es el mercadillo de Dos Hermanas, que se celebra cada miércoles en la ciudad.
Este enclave alberga cada semana miles de productos y artículos por apenas unos euros en los 210 puestos con los que cuenta, y en los que se pueden encontrar desde ropa, tanto nueva como de segunda mano, hasta bolsos, complementos, calzado y bisutería, convertidos en algunos de los productos más buscados del mercadillo.
Artesanía y decoración en el mercadillo de Dos Hermanas
Además, los visitantes pueden adquirir en este entorno comercial artículos de artesanía y cerámica, así como menaje del hogar y productos de alimentación como frutos secos o encurtidos.
A estos se suman sus propuestas de decoración, bazar, confección, flores, plantas, pequeños electrodomésticos, juegos, complementos para móviles y cosméticos, como colonias, cremas, jabones o maquillaje.
Horario y ubicación del mercadillo de Dos Hermanas
Todo ello se puede adquirir en este mercadillo al aire libre situado en la avenida de España de Dos Hermanas de 9.00 a 14.00 horas todos los miércoles, a excepción de los festivos.
De ese modo, en fechas como la Feria de Dos Hermanas o durante la celebración de otros eventos o festivos, este mercadillo se traslada de lugar o se cancela al usarse sus instalaciones para la celebración de estas actividades.
Una amplia oferta que ha hecho del mercadillo de Dos Hermanas uno de los favoritos de todos los sevillanos y visitantes que desean conseguir los mayores 'chollos' a pocos euros sin salir de la provincia.
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