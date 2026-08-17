Sevilla sueña bajo las estrellas: estas son las obras teatrales que puedes ver gratis en el Parque María Luisa

"Soñó Sevilla bajo las estrellas es mucho más que una representación teatral, es una manera de encontrarnos con nuestra historia, con nuestros autores y con nuestra tradición escénica en uno de los espacios más emblemáticos de Sevilla” asegura la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno.

El Consistorio, a través del Área de Turismo y Cultura, llevará al Parque de María Luisa el teatro costumbrista andaluz con Soñó Sevilla bajo las estrellas, una propuesta de la compañía local Giraldillo de Comedias, dirigida por Rocío Rodríguez, que ofrecerá tres funciones gratuitas los días 3, 4 y 5 de septiembre.

Las representaciones tendrán lugar en un escenario especialmente vinculado a la historia de la ciudad hispalense, la fachada principal del actual Museo de Artes y Costumbres Populares, en pleno corazón del Parque de María Luisa. La propuesta estará dividida en dos partes. La primera será el sainete La esposa y la chismosa, de los Hermanos Álvarez Quintero, una pieza de humor ágil y cercano que, desde el retrato de la vida cotidiana, aborda con mucha ironía el poder de los rumores y el peso de las apariencias.

A continuación, se representará La casa de los milagros, un juguete cómico en un acto de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, una comedia de enredo que juega con la credulidad, el ingenio y las situaciones disparatadas, con el particular sabor del teatro humorístico de comienzos del siglo XX. En este sentido, la delegada Angie Moreno, añadía: "Queremos que la cultura salga de espacios cerrados y se acerque a los sevillanos y a quienes nos visitan de manera gratuita, en un entorno tan extraordinario como el Parque de María Luisa, que permite disfrutar de nuestro patrimonio y teatro bajo las estrellas".

Una obra a los pies de otra

Esta iniciativa del Ayuntamiento adquiere además un significado especial en este año 2026, en el que se conmemora el 150 aniversario del nacimiento del reconocido arquitecto sevillano Aníbal González, una de las figuras fundamentales de la arquitectura regionalista y de la transformación de la imagen contemporánea de la ciudad de Sevilla. Precisamente, las representaciones se desarrollarán a los pies de una de sus obras. El actual Museo de Artes y Costumbres Populares fue proyectado por Aníbal González para la Exposición Iberoamericana de 1929 como sede del Pabellón de Industrias, Manufacturas y Artes Decorativas. Algo después sería denominado Pabellón de Arte Antiguo e Industrias y, más tarde, Pabellón Mudéjar.

En este sentido, Soñó Sevilla bajo las estrellas ofrecerá tres funciones, todas a las 21.30 horas, en la fachada del Museo de Artes y Costumbres Populares del Parque de María Luisa.

Jueves, 3 de septiembre de 2026 – 21.30 horas

Viernes, 4 de septiembre de 2026 – 21.30 horas

Sábado, 5 de septiembre de 2026 – 21.30 horas

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Las tres representaciones serán gratuitas y con entrada libre hasta completar aforo, sin necesidad de reserva previa.