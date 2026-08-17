Sevilla cubrirá con una treintena de grafitis más de 600 metros cuadrados de paredes de colegios: hasta 40 niños participarán en los dibujos

Algunos colegios de Sevilla se llenarán de murales y grafitis durante el próximo año. Más de una treintena de pinturas, creadas por artistas con la participación de más de 40 jóvenes, cubrirán aproximadamente unos 640 metros cuadrados de paredes de centros escolares y espacios públicos. La temática estará dedicada a los pilares estructurales del III Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Sevilla, es decir, a los cinco derechos de la infancia: Derecho a ser niño/a, Derecho a ser escuchado, Derecho a ser valorado, Derecho a vivir en entornos seguros y Derecho a servicios esenciales así como temas relacionados con el ocio y tiempo libre saludable.

El Gobierno de José Luis Sanz ha iniciado la contratación de un programa de pintura mural y grafiti con un valor de 38.720 euros y un plazo de ejecución de 12 meses, previsiblemente desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027, salvo que la adjudicación se produzca después de esa fecha inicial. Será el propio Ayuntamiento el encargado de determinar los centros y espacios donde se realizarán los murales, tramitar los permisos necesarios, aprobar previamente los bocetos y acordar con la adjudicataria el calendario de las actuaciones. Se pueden presentar ofertas hasta el 31 de agosto.

Los colegios tendrán pinturas de una media de 20 metros cuadrados: 12 en 2026 y 20 en 2027

En total, serán 32 actuaciones artísticas en espacios públicos de la ciudad en 2026 y 2027, sobre todo en centros escolares. El contrato impulsado por el Servicio de Juventud contempla intervenir sobre aproximadamente 640 metros cuadrados, con murales que tendrán como referencia una superficie media de unos 20 metros cuadrados, aunque sus dimensiones podrán modificarse dependiendo de las características de cada emplazamiento.

La previsión inicial es realizar 12 murales durante 2026, sobre unos 240 metros cuadrados, y otros 20 a lo largo de 2027, con unos 400 metros cuadrados. Se estima una duración aproximada para pintar la pintura mural/grafiti de 8 horas (una jornada que incluye la preparación de la actividad, la actividad con los niños, el remate final y la recogida dejando el espacio en perfectas condiciones).

La delegada de Educación, Blanca Gastalver, dibuja un mural en un colegio de Sevilla junto a niños / Ayuntamiento de Sevilla

El artista estará acompañado de los niños/as y jóvenes vinculados a los espacios donde se pintará, asesorados y guiados en todo momento por este. Se busca introducir una parte didáctica y formativa en relación a la realización de la técnica de la pintura mural/grafiti, a la vez que fomentar los cinco derechos de la infancia. Se contará con al menos 40 niños, niñas o jóvenes por dibujo.

El Ayuntamiento pretende que las intervenciones tengan además un carácter educativo. Los artistas no se limitarán a ejecutar las obras, sino que deberán enseñar a los participantes aspectos relacionados con la técnica del mural y el grafiti, el empleo de los materiales y las normas de seguridad.

La adjudicataria tendrá que aportar dos especialistas en pintura mural o grafiti, cada uno de los cuales deberá acreditar haber realizado al menos ocho obras de más de diez metros cuadrados en los últimos cuatro años. El equipo contará además con una persona de apoyo encargada, entre otras cuestiones, del traslado de materiales, la preparación de las paredes y la recogida posterior. Todo el personal que trabaje directamente en las actividades deberá contar con la correspondiente certificación negativa en materia de delitos sexuales, dado que el programa se realizará con menores.

El pliego establece igualmente medidas específicas de seguridad. Los jóvenes participantes dispondrán de equipos básicos de protección como gafas, buzos, protectores para el calzado y guantes, mientras que las zonas de trabajo tendrán que permanecer delimitadas. La empresa deberá contratar además un seguro que cubra posibles responsabilidades derivadas de las actividades, con un capital asegurado de 526.000 euros.

Los grafitis costarán 50 euros por metro cuadrado

El presupuesto máximo asciende a 32.000 euros más 6.720 euros de IVA, hasta alcanzar los 38.720 euros. El Ayuntamiento ha calculado un precio de referencia de 50 euros por metro cuadrado, antes de impuestos, del que aproximadamente la mitad corresponde a costes de personal y un 38% a materiales. El resto se distribuye entre seguros y costes indirectos.

El contrato incorpora además una particularidad: el importe final de adjudicación coincidirá con el presupuesto de licitación. De esta manera, si la empresa adjudicataria ofrece un precio menor por metro cuadrado, la rebaja no supondrá reducir el presupuesto, sino aumentar la superficie que podrá pintarse.

Por tanto, las 32 actuaciones y los 640 metros cuadrados previstos inicialmente tienen carácter orientativo y podrían incrementarse en función de la oferta ganadora y de las dimensiones de los espacios seleccionados. El Servicio de Juventud, no obstante, advierte de que no está obligado a consumir la totalidad del presupuesto y que únicamente abonará aquellos trabajos que hayan sido efectivamente realizados y conformados.