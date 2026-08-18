Empleo público
Más de 100 plazas de empleo público en Sevilla: así será el proceso de selección, plazos y requisitos
El acceso a las 106 plazas fijas de peón será mediante concurso-oposición en turno libre, sin ser requerida ningún tipo de titulación superior
El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado 106 plazas de empleo público para peones, una oferta con la que el alcalde, José Luis Sanz, avanza en el cumplimiento de los compromisos suscritos el 27 de marzo en el acuerdo por la estabilidad laboral alcanzado con los sindicatos.
El plazo de inscripción para acceder a una de las 106 plazas de peón será, desde el 17 de agosto, de 20 días hábiles, un concurso de concurso-oposición en turno libre para el que no se requiere ningún tipo de titulación superior.
Además, de esta importante convocatoria, en este mandato se ha ampliado la plantilla en 3.307 trabajadores municipales más, mejorado las condiciones laborales y reforzado los servicios públicos esenciales, como por ejemplo con el refuerzo de 50 peones más que se ha hecho este verano para el mantenimiento de las zonas verdes y los servicios de limpieza de edificios municipales.
A su vez, se han estabilizado 786 plazas de empleo público municipal, prácticamente culminando alrededor del 85% de los procesos derivados de la Ley 20/2021.
Y desde el inicio del mandato se han impulsado convocatorias correspondientes a 522 plazas de empleo público, que han generado 19.680 solicitudes. A ello se suman 329 plazas de promoción interna, favoreciendo la carrera profesional del personal municipal.
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