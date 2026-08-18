Buscan al conductor que huyó tras atropellar mortalmente a un hombre en la A-4 en Carmona
La Guardia Civil busca al conductor de un furgón que atropelló y mató a un hombre de 29 años mientras cambiaba una rueda en la A-4, a la altura de Carmona
Un hombre de 29 años ha muerto tras ser atropellado por un furgón en la A-4, a la altura de Carmona (Sevilla), cuando se encontraba cambiando una rueda de su vehículo. El conductor implicado huyó del lugar del accidente y la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para localizarlo.
La Guardia Civil busca al conductor que huyó
Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía y de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, a las 7,30 horas se produjo el primer aviso que alertaba de un hombre tumbado en el suelo junto a un vehículo detenido en el kilómetro 504 de esta vía, después de que un furgón lo hubiese atropellado mientras realizaba un cambio de neumáticos. Además, el Instituto Armado ha indicado que el conductor abandonó el lugar de los hechos.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 061 y ha asumido la investigación el grupo de Tráfico benemérita.
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