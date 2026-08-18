Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra clanes Isla CristinaPisos turísticosLlega una DANA a AndalucíaRopa segunda manoGrafitis escuelasCierran parque caninoRocío chicoPiscina barataMata a su pareja Estepa
instagramlinkedin

Buscan al conductor que huyó tras atropellar mortalmente a un hombre en la A-4 en Carmona

La Guardia Civil busca al conductor de un furgón que atropelló y mató a un hombre de 29 años mientras cambiaba una rueda en la A-4, a la altura de Carmona

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un hombre de 29 años ha muerto tras ser atropellado por un furgón en la A-4, a la altura de Carmona (Sevilla), cuando se encontraba cambiando una rueda de su vehículo. El conductor implicado huyó del lugar del accidente y la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para localizarlo.

La Guardia Civil busca al conductor que huyó

Según han confirmado fuentes del 112 Andalucía y de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, a las 7,30 horas se produjo el primer aviso que alertaba de un hombre tumbado en el suelo junto a un vehículo detenido en el kilómetro 504 de esta vía, después de que un furgón lo hubiese atropellado mientras realizaba un cambio de neumáticos. Además, el Instituto Armado ha indicado que el conductor abandonó el lugar de los hechos.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 061 y ha asumido la investigación el grupo de Tráfico benemérita.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ropa, artesanía y decoración a un euro: así es el mercadillo de Sevilla que se ha convertido en uno de los más grandes de la provincia con 210 puestos repletos de 'chollos'
  2. Adiós a los sobres de ketchup y mayonesa en los bares andaluces: "Nos adaptaremos, tenemos que trabajar por un sector más sostenible"
  3. Los sorteos de la ONCE reparten más de dos millones de euros entre cinco provincias andaluzas
  4. El doble de habitaciones, una piscina infinita y más de 5 millones de inversión: así será la reforma del Hotel Oromana de Alcalá de Guadaíra
  5. Emvisesa entregará casi 300 VPO en alquiler en septiembre y octubre: las seis promociones de Sevilla que tendrán nuevos inquilinos
  6. Estas son las zonas de Sevilla capital y la provincia donde más se ha sentido el terremoto de Granada
  7. Muere una mujer de 79 años atropellada por un autobús en San Jerónimo
  8. El Extra de Verano de la ONCE deja más de un millón de euros en el Polígono San Pablo

Buscan al conductor que huyó tras atropellar mortalmente a un hombre en la A-4 en Carmona

Buscan al conductor que huyó tras atropellar mortalmente a un hombre en la A-4 en Carmona

La Policía Nacional rescata a un bebé encerrado en un coche a 40 grados en Sevilla

La Policía Nacional rescata a un bebé encerrado en un coche a 40 grados en Sevilla

Más de la mitad de las plazas de alojamiento en Sevilla está en pisos turísticos: hay 17.000 más que en los hoteles

Más de la mitad de las plazas de alojamiento en Sevilla está en pisos turísticos: hay 17.000 más que en los hoteles

Más de 200 desalojados por un incendio en un garaje comunitario de Tomares

Más de 200 desalojados por un incendio en un garaje comunitario de Tomares

Muere tras salirse de la vía y volcar su vehículo en la A-92 a la altura de Carmona

Muere tras salirse de la vía y volcar su vehículo en la A-92 a la altura de Carmona

El doble de habitaciones, una piscina infinita y más de 5 millones de inversión: así será la reforma del Hotel Oromana de Alcalá de Guadaíra

Sevilla cubrirá con una treintena de grafitis más de 600 metros cuadrados de paredes de colegios: hasta 40 niños participarán en los dibujos

Cierran por cuarta vez un parque canino en Sevilla Este tras hallar salchichas con clavos

Tracking Pixel Contents