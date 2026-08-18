Jardines de Hércules tendrá una nueva zona de juego infantil: estrena nuevos caminos y más árboles

Las obras de renovación y mejora en el parque de Jardines de Hércules siguen avanzando. La intervención está destinada a restaurar los caminos y el mobiliario urbano de la zona central del entorno, concretamente en el tramo comprendido entre las calles Zeus y Selene.

El Ayuntamiento de Sevilla impulsa el proyecto como respuesta al avanzado estado de deterioro de los pavimentos, provocado por el movimiento de la subbase sobre la que se asientan los caminos. Un análisis previo realizado en la zona ha confirmado la falta de homogeneidad del material de apoyo y la presencia de asentamientos diferenciales, compatibles con las grietas, hundimientos y socavones detectados en superficie, lo que ha hecho necesaria una actuación integral y no simples reparaciones puntuales.

En esta línea, las obras están sustituyendo por completo los caminos de solería, reconstruyendo el firme desde la base, y los caminos ejecutados con pavimento de árido por un nuevo pavimento de acerado, homogeneizando así todos los itinerarios peatonales del parque. Asimismo, se han demolido los antiguos bancos corridos de obra, que se están sustituyendo por nuevos bancos corridos prefabricados de material de hormigón, dotados de un sistema continuo de drenaje y conectado a la red de alcantarillado, para evitar la acumulación de agua procedente de los parterres colindantes.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a la delegada de Parques y Jardines Eevelia Rincón en el parque Jardines de Hércules / Ayuntamiento de Sevilla

La actuación se ha completado, además, con la renovación del sistema de riego del parque y la apertura de nuevos alcorques para retener el agua de lluvia o de riego, facilitar la entrada de aire hacia las raíces del arbolado y proteger el terreno frente al pisoteo en las calles o acerados. Estos permitirán ampliar el número de árboles plantados en la zona y mejorar el mantenimiento de las zonas verdes.

"Con esta actuación devolvemos a los vecinos de Jardines de Hércules caminos seguros y accesibles, resolviendo un problema que arrastraba el parque desde hace años por el movimiento del terreno" "Además, en una segunda fase instalaremos una nueva zona de juegos infantiles, para seguir mejorando este espacio de referencia para las familias del distrito" destacaba la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón.

Una segunda fase para parques infantiles

En la consecución de estas obras, una segunda fase se enmarcará dentro de la estrategia municipal en un plan para ampliar, renovar y mejorar la red de parques infantiles de la ciudad. Tras su finalización, el Consistorio habrá incrementado en más de un 10 % la red municipal de parques infantiles con las 13 nuevas áreas de juego construidas durante el mandato de José Luis Sanz como primer edil de la ciudad y las 25 que se ejecutarán en los próximos meses.

Las obras en el parque Jardines de Hércules en el Distrito Bellavista-La Palmera / Ayuntamiento de Sevilla

En total, serán 38 nuevos espacios infantiles que permitirán pasar de 364 a 402 áreas de juego en toda la ciudad. "Instalaremos una nueva zona de juegos infantiles, para seguir mejorando este espacio de referencia para las familias del distrito" ha prometido Rincón.